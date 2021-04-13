Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri.. Diyarbakır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyarbakır 2021 Ramazan imsakiyesi

İlde 2 bin, Sur ilçesinde de 250 caminin bulunduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Bu camilerimiz belediye ve görevli arkadaşlarımız tarafından derinlikli bir temizlik yapılarak cemaat için hazır hale getirildi. Her bir camimiz mimari şaheser nitelikte. Çok yoğun turist ve cemaat akınına uğramakta. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıklarla devam edecek." dedi.



Fakirullahoğlu, ilçede tarihi 40 camiden özellikle "İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i" olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Nebi camilerinin yoğun ziyaret edildiğini aktardı.