Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri.. Diyarbakır'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyarbakır 2021 Ramazan imsakiyesi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 ramazan imsakiyesine göre Diyarbakır'da ilk sahur 13 Nisan 04:16'de ilk iftar ise 18:59'da açılacak.. İşteDiyarbakır iftar ve sahur vakitleri
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Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Yarın, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
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Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
Diyarbakır'da salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.
Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, AA muhabirine, İslam aleminin ramazan ayını şimdiden tebrik ettiğini, bu ayın hürmetine tüm insanlığın salgından kurtulmasını dilediğini söyledi.
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İlde 2 bin, Sur ilçesinde de 250 caminin bulunduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Bu camilerimiz belediye ve görevli arkadaşlarımız tarafından derinlikli bir temizlik yapılarak cemaat için hazır hale getirildi. Her bir camimiz mimari şaheser nitelikte. Çok yoğun turist ve cemaat akınına uğramakta. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımız aralıklarla devam edecek." dedi.
Fakirullahoğlu, ilçede tarihi 40 camiden özellikle "İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i" olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Nebi camilerinin yoğun ziyaret edildiğini aktardı.