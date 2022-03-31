DİYARBAKIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Diyarbakır'da iftar ve sahur saat kaçta? 2022 Ramazan imsakiyesi

İftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam Ezanı kaçta okunuyor? İftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İftar vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar 81 ilin iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2022 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, iftar saat saçta? İşte, Diyabakır Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:34
|05:56
|12:28
|16:01
|18:49
|20:07
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:32
|05:55
|12:28
|16:02
|18:50
|20:08
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:30
|05:53
|12:27
|16:02
|18:51
|20:09
|5 Nisan 2022 Salı
|04:28
|05:52
|12:27
|16:02
|18:52
|20:10
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:27
|05:50
|12:27
|16:03
|18:53
|20:11
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:25
|05:49
|12:26
|16:03
|18:54
|20:12
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:23
|05:48
|12:26
|16:03
|18:55
|20:13
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:22
|05:46
|12:26
|16:03
|18:56
|20:15
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:20
|05:45
|12:26
|16:04
|18:57
|20:16
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:18
|05:43
|12:25
|16:04
|18:58
|20:17
|12 Nisan 2022 Salı
|04:16
|05:42
|12:25
|16:04
|18:58
|20:18
|13 Nisan 2022 Çarşamba
|04:15
|05:40
|12:25
|16:04
|18:59
|20:19
|14 Nisan 2022 Perşembe
|04:13
|05:39
|12:25
|16:05
|19:00
|20:20
|15 Nisan 2022 Cuma
|04:11
|05:37
|12:24
|16:05
|19:01
|20:22
|16 Nisan 2022 Cumartesi
|04:10
|05:36
|12:24
|16:05
|19:02
|20:23
|17 Nisan 2022 Pazar
|04:08
|05:35
|12:24
|16:05
|19:03
|20:24
|18 Nisan 2022 Pazartesi
|04:06
|05:33
|12:24
|16:05
|19:04
|20:25
|19 Nisan 2022 Salı
|04:04
|05:32
|12:23
|16:06
|19:05
|20:27
|20 Nisan 2022 Çarşamba
|04:03
|05:31
|12:23
|16:06
|19:06
|20:28
|21 Nisan 2022 Perşembe
|04:01
|05:29
|12:23
|16:06
|19:07
|20:29
|22 Nisan 2022 Cuma
|03:59
|05:28
|12:23
|16:06
|19:08
|20:30
|23 Nisan 2022 Cumartesi
|03:58
|05:27
|12:23
|16:06
|19:09
|20:31
|24 Nisan 2022 Pazar
|03:56
|05:25
|12:22
|16:07
|19:10
|20:33
|25 Nisan 2022 Pazartesi
|03:54
|05:24
|12:22
|16:07
|19:10
|20:34
|26 Nisan 2022 Salı
|03:53
|05:23
|12:22
|16:07
|19:11
|20:35
|27 Nisan 2022 Çarşamba
|03:51
|05:21
|12:22
|16:07
|19:12
|20:37
|28 Nisan 2022 Perşembe
|03:49
|05:20
|12:22
|16:07
|19:13
|20:38
|29 Nisan 2022 Cuma
|03:48
|05:19
|12:22
|16:08
|19:14
|20:39
|30 Nisan 2022 Cumartesi
|03:46
|05:18
|12:21
|16:08
|19:15
|20:40
|1 Mayıs 2022 Pazar
|03:45
|05:17
|12:21
|16:08
|19:16
|20:42
DİYARBAKIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).