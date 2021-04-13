Diyarbakır iftar vakitleri paylaşıldı: İşte Diyarbakır iftar ve sahur saatleri
Diyarbakır iftar vakitlerine yönelik araştırmalar akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Üç ayların sonuncusu olan ramazan ayı, şaban ayının ardından başladı. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkıldı. Ramazan ayını Diyarbakır'da karşılayan vatandaşlar iftar ve akşam ezanı saatinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Ramazan İmsakiyesine göre Diyarbakır iftar ve sahur saatleri...
Akşam ezanı saatini yaklaşmasıyla birlikte gözler iftar vakitlerini çevrildi. 2021 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan Diyarbakır'da vatandaşlar da 2021 imsakiye takvimiyle saat bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Sahur saatleri gibi iftar saatleri de illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Diyarbakır'da iftar saat kaçta? İşte Diyarbakır sahur ve iftar saatleri...
DİYARBAKIR 2021 İMSAKİYESİ
DİYARBAKIR İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:14
|05:40
|12:25
|16:04
|19:00
|20:20
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:13
|05:38
|12:24
|16:05
|19:01
|20:21
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:11
|05:37
|12:24
|16:05
|19:01
|20:22
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:09
|05:36
|12:24
|16:05
|19:02
|20:23
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:07
|05:34
|12:24
|16:05
|19:03
|20:24
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:06
|05:33
|12:24
|16:05
|19:04
|20:26
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:04
|05:32
|12:23
|16:06
|19:05
|20:27
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:02
|05:30
|12:23
|16:06
|19:06
|20:28
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:01
|05:29
|12:23
|16:06
|19:07
|20:29
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|03:59
|05:28
|12:23
|16:06
|19:08
|20:31
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|03:57
|05:26
|12:23
|16:07
|19:09
|20:32
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|03:56
|05:25
|12:22
|16:07
|19:10
|20:33
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|03:54
|05:24
|12:22
|16:07
|19:11
|20:34
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|03:52
|05:22
|12:22
|16:07
|19:12
|20:36
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|03:51
|05:21
|12:22
|16:07
|19:13
|20:37
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|03:49
|05:20
|12:22
|16:07
|19:13
|20:38
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|03:47
|05:19
|12:22
|16:08
|19:14
|20:39
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|03:46
|05:17
|12:21
|16:08
|19:15
|20:41
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:44
|05:16
|12:21
|16:08
|19:16
|20:42
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|03:43
|05:15
|12:21
|16:08
|19:17
|20:43
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:41
|05:14
|12:21
|16:08
|19:18
|20:45
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|03:40
|05:13
|12:21
|16:09
|19:19
|20:46
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:38
|05:12
|12:21
|16:09
|19:20
|20:47
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|03:37
|05:11
|12:21
|16:09
|19:21
|20:48
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|03:35
|05:10
|12:21
|16:09
|19:22
|20:50
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:34
|05:09
|12:21
|16:09
|19:23
|20:51
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|03:32
|05:08
|12:21
|16:10
|19:24
|20:52
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:31
|05:07
|12:21
|16:10
|19:24
|20:54
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:29
|05:06
|12:21
|16:10
|19:25
|20:55
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:28
|05:05
|12:21
|16:10
|19:26
|20:56