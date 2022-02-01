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Diyanet mülakat sonuçları açıklandı... Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

#Diyanet#Diyanet Mülakat#Diyanet Mülakat Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı yapıyor. Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı. Mülakat sonuçları ardından tercih duyurusu geldi. Peki, Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

1/4Diyanet mülakat sonuçları açıklandı... Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2/4Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman

Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman?

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31.01.2022 tarihinden itibaren 07.02.2022 tarihi saat 23:55'e kadar sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecekler.

3/4Diyanet mülakat sonuçları açıklandı... Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

4/4Diyanet mülakat sonuçları açıklandı... Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.

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#Diyanet#Diyanet Mülakat#Diyanet Mülakat Sonuçları