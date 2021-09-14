Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının prodüktör (8), kameraman (5), montajcı (3), ses kayıtçısı (4), yönetmen (4), spiker (4) ve ışıkçı (2) kadrolarına personel alınacak.



Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.



Adaylar 13-24 Eylül tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için başvuru yapacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek.



