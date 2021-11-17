Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte personel alımına dair tüm ayrıntılar

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin ilanın detayları merak ediliyor. Henüz kadrolar için başvuru yapmayan adaylar, belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının ayrıntıları...