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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 17:36 | 

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte personel alımına dair tüm ayrıntılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 bin 800 personel alımı için başvurular başladı. Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

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Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin ilanın detayları merak ediliyor. Henüz kadrolar için başvuru yapmayan adaylar, belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının ayrıntıları...

2BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

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Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

 

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