Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 7 bin 800 personel istihdam edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Gözler ise bu alımlar için ilan edilen resmi başvuru takviminde. İşte, Diyanet'in 7 bin 800 personel istihdamının ayrıntıları...