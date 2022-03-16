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Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alacak.... Vaiz ne demek, Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı için başvuru şartları neler?

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı yayınladı. Paylaşılan yazılı duyuruda "taşra teşkilatında açık bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınavsonucuna göre vaiz alımı yapılacaktır." denildi. . Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022-11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında alınacak. Peki, vaiz ne demek? Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı için başvuru şartları neler?

1/3Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alacak.... Vaiz ne demek, Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı için başvuru şartları neler

KPSSP124 puan türüne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 265 vaiz istihdam edilecek. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

2/3VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, 3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, 7. Bayan olmak

3/3VAİZ NE DEMEK

VAİZ NE DEMEK?

Vaaz yapan kişiye vâiz, yapılan işe/göreve ise vâizlik denir. Arapça kökenli olan bu sözcüğün anlamı, cami, mescit ve benzeri yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek halka dini öğüt veren kimsedir.

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