Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alacak.... Vaiz ne demek, Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı için başvuru şartları neler?

KPSSP124 puan türüne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 265 vaiz istihdam edilecek. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.



Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.