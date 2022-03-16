Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alacak.... Vaiz ne demek, Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alımı için başvuru şartları neler?

KPSSP124 puan türüne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 265 vaiz istihdam edilecek. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.
Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, 3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, 7. Bayan olmak
Vaaz yapan kişiye vâiz, yapılan işe/göreve ise vâizlik denir. Arapça kökenli olan bu sözcüğün anlamı, cami, mescit ve benzeri yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek halka dini öğüt veren kimsedir.