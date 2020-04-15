Diyanet açıkladı: Oruç ertelenecek mi? Kimler oruç tutmayabilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte orucun ertelenebileceği iddiaları gündeme gelmiş, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte soru işaretleri çoğalmıştı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, açıklamada bulundu. Peki, oruç ertelenecek mi? Kimler oruç tutmayabilir?
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Yaklaşan ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de orucun vaktinde tutulup tutulmayacağıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 Dini Günler Listesine göre Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak, bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Peki, takvimde bir değişiklik yapılacak mı? Oruç ertelenecek mi? Kimler oruç tutmayabilir?
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ORUÇ ERTELENECEK Mİ?
“Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır.” İfadesiyle vatandaşların ibadetlerini ve dualarını evde geçirmelerini öneren Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘oruç ertelenecek mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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Açıklamada, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekan ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" denildi.
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Kimler oruç tutmayabilir?
Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. İslam alimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir.
- COVID-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,
- Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler,- Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar,
- Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar,
- Oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları,
- Hamile veya emziren kadınlar,
- Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.