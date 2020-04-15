Diyanet açıkladı: Oruç ertelenecek mi? Kimler oruç tutmayabilir?

Kimler oruç tutmayabilir? Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. İslam alimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir.



- COVID-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,



- Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler,- Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar,



- Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar,



- Oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları,



- Hamile veya emziren kadınlar,



- Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.