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Diyanet 265 kadın vaiz alacak! İşte vaiz alımı başvuru şartları

#Diyanet#Vaiz

Diyanet İşleri Başkanlığı, açık bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 kadın vaizin alınacağını ilan etti. Adaylar, 28 Mart-11 Nisan 2022 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, Diyanet vaiz alımı başvuru şartları neler?

1/3Diyanet 265 kadın vaiz alacak İşte vaiz alımı başvuru şartları

Vaizlerin dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmaları ve 2020'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almaları şartları aranacak. İşte, vaiz alımı başvuru detayları...

2/3Diyanet 265 kadın vaiz alacak İşte vaiz alımı başvuru şartları

KPSSP124 puan türüne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 265 vaiz istihdam edilecek. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

3/3VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, 3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, 7. Bayan olmak

 

 

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#Diyanet#Vaiz