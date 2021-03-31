DİTİB, İdlib’de ihtiyaç sahipleri için 6 bin konut yapacak

Bölgedeki yetimhanelerde yaşayan ailelere hayırseverlerin fitre ve zekatlarını teslim eden heyet, daha sonra Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 5 yetimhaneyi, Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren Kültür Merkezini, ihtiyaç sahibi ailelerin giyim eşyalarını karşılamak üzere kurulan “Hayır Çarşısı’nı”, Diyanet Vakfı tarafından inşası devam eden imam hatip lisesini, gençlik merkezi ve kütüphaneyi ziyaret etti.