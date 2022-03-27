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DİTİB gönüllüleri yardım paketlerini dağıtmaya başladı

#Almanya#DİTİB Gönüllüleri Yardım Paketlerini Dağıtmaya Başladı#AVRUPADAN HABERLER

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, (DİTİB), Ramazan ayı münasebetiyle ‘Sana İhtiyacı Olan Kardeşlerin Var’ temasıyla başlattığı kampanya kapsamında gıda yardım paketlerini Nijer’deki gönüllüler tarafından dağıtmaya başladı. Dünyanın en fakir üçüncü Batı Afrika ülkesi Nijer’in Zinder eyaleti Magarya şehri ve çevresinde dört gün sürecek gıda paketi dağıtımında bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılacak.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Essen Dini Danışma Kurulu Başkanı Hakkı Gür, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, Essen NRW Eyalet Müdiresi Hülya Altun, Balve DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Özkan Güler, Wickede DİTİB Anadolu Camisi Dernek Başkanı Uğur Ayverdi, Witten DİTİB Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Veysel Arslan, Hamm-Bockum Hövel DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Muammer Gökçe, Hemer DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Tacettin Önal ve Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Göksal Üçüncü’den oluşan ekip Almanya’dan Nijer’in başkenti Niamey’e gitti.

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DİTİB gönüllüleri, ilk gün Magarya ve çevresinde ihtiyaç sahibi 300 aileye Ramazan gıda paketi dağıttı ve 150 kişiyi de katarakt ameliyatı yaptırarak ışık oldu.

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Bölgede hizmet veren yetimhane ve Kur’an kurslarını ziyaret eden ekip, Kur’an-ı Kerim, tişört, eşofman takımı, kırtasiye malzemesi, futbol topu, balon ve şeker dağıtarak çocukları sevindirdi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de Ramazan gıda paketi yardımı yaptı.

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DİTİB olarak Ramazan ayının bereketini dünyanın dört bir yanına taşıdıklarını söyleyen Balve DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Özkan Güler, şunları söyledi:

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“İyilik denizinde bir damla olabilmek için yola çıktık. Mazlum ve muhtaç insanlara Almanya’daki hayırseverlerin elinden yardımları ulaştırıyoruz.”

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“Gıda paketlerini alan ihtiyaç sahiplerinin gözlerindeki sevinci okuyabiliyoruz. Bizlere dua ediyorlar, hayırseverler adına dualarını alıyoruz. Yokluk içerisinde insanlara umut olmak çok güzel bir duygu.”

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“Bu iyilik hareketini destekleyen hayırseverlere, DİTİB ailesine ve canla başla çalışan gönüllülere teşekkür ediyor, hayırlarının kabulünü Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”

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Organizasyon kapsamında başkent Niamey’a 950 km uzaklıkta Magarya şehrine geldiklerini belirten Özkan, Zinder ve çevre köylerinde dört gün boyunca 1000 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan gıda paketi dağıtacaklarını, günlük 125 kişi olmak üzere toplamda 500’ün üzerinde insana da katarakt ameliyatı yaptırarak ışık olacaklarını söyledi.

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#Almanya#DİTİB Gönüllüleri Yardım Paketlerini Dağıtmaya Başladı#AVRUPADAN HABERLER