DİTİB gönüllüleri yardım paketlerini dağıtmaya başladı

Bölgede hizmet veren yetimhane ve Kur’an kurslarını ziyaret eden ekip, Kur’an-ı Kerim, tişört, eşofman takımı, kırtasiye malzemesi, futbol topu, balon ve şeker dağıtarak çocukları sevindirdi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de Ramazan gıda paketi yardımı yaptı.