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Disney Plus aylık ücreti ne kadar? Disney+ Türkiye'nin resmi açılış tarihi ve fiyatı belli oldu

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Disney+ Türkiye'nin resmi açılış tarihi ve fiyatı belli oldu. Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Peki, Disney Plus aylık ücreti ne kadar? İşte Disney+ Türkiye'nin resmi açılış tarihi ve fiyatı…

1/3Disney Plus aylık ücreti ne kadar Disney+ Türkiyenin resmi açılış tarihi ve fiyatı belli oldu

Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

2/3Disney Plus Tarihçesi

Disney Plus Tarihçesi

The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.

3/3Disney Plus aylık ücreti ne kadar Disney+ Türkiyenin resmi açılış tarihi ve fiyatı belli oldu

Disney Plus'ın yanısıra HBO Max'in de 2022 içerisinde Türkiye'de yayına başlaması bekleniyor.

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