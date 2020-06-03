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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 14:03,

Dışı kulübe içi saray

Dışarıdan bakıldığında doğanın ortasında basit bir kulübe gibi görünüyor, ama içi kelimenin tam anlamıyla kendine özgü bir saray gibi.

Backgrid UK, Splash News 

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1GÖZLERDEN UZAK, DOĞANIN KOLLARINDA
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GÖZLERDEN UZAK, DOĞANIN KOLLARINDA

Ünlü oyuncu gözlerden uzakta, doğanın kollarında bulunan kır evini satışa çıkardı. Oyuncunun evi ilk bakışta tek katlı basit bir kulübe gibi görünse de içi çok daha farklı.

2ÜNLÜ BÖLGEDE
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ÜNLÜ BÖLGEDE

Hollywood'un emektar oyuncularından Stockard Channing, Los Angeles'ın ünlü bölgesi Laurel Canyon'da bulunan evini satmaya karar verdi. Bunun için bir emlak şirketine başvuran Channing'in istediği fiyat ise 2 milyon 495 bin dolar.

320 YIL ÖNCE SATIN ALDI
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20 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Gözlerden uzak ve doğanın içinde bulunan evi ünlü yıldız bundan 20 yıl önce 870 bin dolara satın almıştı.

4HOLLYWOOD GÖSTERİŞİNDEN UZAKTA
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HOLLYWOOD GÖSTERİŞİNDEN UZAKTA

Ünlüleri adım adım takip eden kameralardan uzak, sakin bir yaşam olanağı sunan ev, birçok Hollywood ünlüsünün yaşadığı lüks evlerin gösterişinden uzakta.

5ÜÇ YATAK ODASI
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ÜÇ YATAK ODASI

Evin üç yatak odası ve üç buçuk banyosu bulunuyor.

6SALONDAN YÜZME HAVUZUNA
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SALONDAN YÜZME HAVUZUNA

Salonun tabandan tavana camlı olan sürgülü kapısı, içinde bir de büyük boyutlu yüzme havuzu bulunan bahçeye açılıyor.

7ÖZGÜN HAVASINI KORUYOR
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ÖZGÜN HAVASINI KORUYOR

 1956 yılında, o dönemin mimari anlayışına uygun olarak inşa edilen ev daha sonraki yıllarda elden geçirilip modernleştirildi. Ancak yine de otantik havasını koruyor.

8TONOZLU AHŞAP TAVANLAR
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TONOZLU AHŞAP TAVANLAR

Tonozlu ahşap tavanlar, şömine, duvarla bütünleşen gömme kitaplık rafları evin sakinlerine sunduğu olanaklar arasında.

9EMEKTAR OYUNCU
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EMEKTAR OYUNCU

Evini satışa çıkaran Stockard Channing, 76 yaşında ve sinemanın yanı sıra sahne sanatları alanında da hala aktif olarak mesleğini yapıyor. 

10UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI
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UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI

1978 yapımı Grease adlı filmde Rizzo karakterini canlandıran Channing, 1999 ile 2006 arasında yayınlanan The West Wing adlı dizide de unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.

11DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI
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DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI

Stockard Channing, çok sayıda sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda da rol aldı.

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