Dışı kulübe içi saray

Dışarıdan bakıldığında doğanın ortasında basit bir kulübe gibi görünüyor, ama içi kelimenin tam anlamıyla kendine özgü bir saray gibi.
Backgrid UK, Splash News
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GÖZLERDEN UZAK, DOĞANIN KOLLARINDA
Ünlü oyuncu gözlerden uzakta, doğanın kollarında bulunan kır evini satışa çıkardı. Oyuncunun evi ilk bakışta tek katlı basit bir kulübe gibi görünse de içi çok daha farklı.
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ÜNLÜ BÖLGEDE
Hollywood'un emektar oyuncularından Stockard Channing, Los Angeles'ın ünlü bölgesi Laurel Canyon'da bulunan evini satmaya karar verdi. Bunun için bir emlak şirketine başvuran Channing'in istediği fiyat ise 2 milyon 495 bin dolar.
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20 YIL ÖNCE SATIN ALDI
Gözlerden uzak ve doğanın içinde bulunan evi ünlü yıldız bundan 20 yıl önce 870 bin dolara satın almıştı.
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HOLLYWOOD GÖSTERİŞİNDEN UZAKTA
Ünlüleri adım adım takip eden kameralardan uzak, sakin bir yaşam olanağı sunan ev, birçok Hollywood ünlüsünün yaşadığı lüks evlerin gösterişinden uzakta.
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ÜÇ YATAK ODASI
Evin üç yatak odası ve üç buçuk banyosu bulunuyor.
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SALONDAN YÜZME HAVUZUNA
Salonun tabandan tavana camlı olan sürgülü kapısı, içinde bir de büyük boyutlu yüzme havuzu bulunan bahçeye açılıyor.
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ÖZGÜN HAVASINI KORUYOR
1956 yılında, o dönemin mimari anlayışına uygun olarak inşa edilen ev daha sonraki yıllarda elden geçirilip modernleştirildi. Ancak yine de otantik havasını koruyor.
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TONOZLU AHŞAP TAVANLAR
Tonozlu ahşap tavanlar, şömine, duvarla bütünleşen gömme kitaplık rafları evin sakinlerine sunduğu olanaklar arasında.
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EMEKTAR OYUNCU
Evini satışa çıkaran Stockard Channing, 76 yaşında ve sinemanın yanı sıra sahne sanatları alanında da hala aktif olarak mesleğini yapıyor.
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UNUTULMAZ FİLMLERDE ROL ALDI
1978 yapımı Grease adlı filmde Rizzo karakterini canlandıran Channing, 1999 ile 2006 arasında yayınlanan The West Wing adlı dizide de unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.
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DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI
Stockard Channing, çok sayıda sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda da rol aldı.