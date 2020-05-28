Dünyada ve ülkemizde etkili olan corona virüsü salgını ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme yönünde pek çok çalışma yapılıyor. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan dişçiler de bu kapsamda alınan önemler neticesinde uzun bir süredir tam anlamıyla hizmet veremiyor. Peki, dişçiler ne zaman açılır?
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Pandemi ile mücadele sürecinde acil hizmetler dışında çalışmayan dişçilerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu süreçte ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını geri plana atan vatandaşlar, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte dişçilerin açılacağı tarihi merak ediyor. İşte, 'Dişçiler ne zaman açılır?' sorusunun yanıtı...
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Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
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Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
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DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.