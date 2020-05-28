Gündem Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 10:21 , 28 Mayıs 2020 - 10:22

Dişçiler ne zaman açılır?

Dünyada ve ülkemizde etkili olan corona virüsü salgını ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme yönünde pek çok çalışma yapılıyor. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan dişçiler de bu kapsamda alınan önemler neticesinde uzun bir süredir tam anlamıyla hizmet veremiyor. Peki, dişçiler ne zaman açılır?