Dışarıdan eve giren ürünlerin hijyeni nasıl sağlanmalı? Bu önerilere dikkat!

Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır? Akıllardaki bir diğer soruysa, dışarıdan gelen paketli ürünlerin hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğidir. Her ne kadar koronavirüs; açık havada ve çeşitli yüzeylerde uzun süre canlı kalamıyorsa da (virüsler ancak ve sadece canlı bir hücre içine yaşayabilirler) önlem almak yerinde olur. Bu sorunun yanıtı içinde, genel dezenfeksiyon kuralları bulunmalıdır.