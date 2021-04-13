Diş ve dudak kanaması orucu bozar mı sorusu ibadetlerin ilk gününde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diş ve dudak kanaması ile birlikte kan yutulma durumunun söz konusu olması dolayısıyla bu durumun orucu bozan hususlar arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, diş ve dudak kanaması orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler