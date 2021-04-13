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Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 10:17 | 

Diş ve dudak kanaması orucu bozar mı?

Diş ve dudak kanaması orucu bozar mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içerisinde belirli sebeplerle karşılaşılabilen sorunlardan birisi olan diş ve dudak kanaması, orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, edinilen bilgilere göre diş ve dudak kanaması orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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1

Diş ve dudak kanaması orucu bozar mı sorusu ibadetlerin ilk gününde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diş ve dudak kanaması ile birlikte kan yutulma durumunun söz konusu olması dolayısıyla bu durumun orucu bozan hususlar arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, diş ve dudak kanaması orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

3

Dolayısıyla aynı husus dudak kanaması için de baz alınabilir.

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