Diş teknisyenliğinden vazgeçip hayallerinin peşinden koştu... Vatman Sevgi Aşık: Yaptığım işle gurur duyuyorum

"Bu mesleği yapabilmek için çok uzun araştırmalar yaptım. Bunun sonucunda ben yapabilirime karar verdim. Yani eğer gerçekten hem kadın olarak hem insan olarak bir mesleğe başlamak ya da herhangi bir işe başlamak için gerçekten 'Ben yapabilirim, ben başarabilirim' demek gerekiyor. Ve sonucunda başarılı olabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneği benim. Yıllar sonra tekrardan bir üniversite ve örgün olarak bir eğitim gördüm. Sınıf ortamındaki arkadaşlarım ortalama 18-21 yaşındayken, ben 34 yaşında yeniden üniversiteye başladım ve onlarla bir uyum içerisinde okulu başarılı bir şekilde bitirdim. Herkesin yapabileceğine inanıyorum ama öncelikle herkes kendine inanmalı. Tabii ki bu emeklerin sonucunda, artık vermiş olduğum emeğin ekmeğini yemeye başladım. Bu benim için zaten ayrıca gurur verici bir durum."