Diş teknisyenliğinden vazgeçip hayallerinin peşinden koştu... Vatman Sevgi Aşık: Yaptığım işle gurur duyuyorum

"GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ"
Yolculardan da çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Aşık, şu ifadeleri kullandı:
"Uzunca bir yıldan sonra yeni bir mesleğe başlamak benim için çok heyecanlı oldu. Çünkü kadınların makinist olarak görev yapması gerçekten çok gurur verici ve onur verici bir duygu. Bu benim için de gurur verici ve bence bütün kadınlar için de böyledir. Bunun için kadınlara tanınan bu haklarda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, Samulaş Genel Müdürlüğü'ne ve bütün Samulaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Mesleğe başladıktan sonra yolcular bize çok güzel geri dönüşlerle geldiler. Biz tramvayı kullandığımızda, 'Helal olsun, bravo, kadın olarak sizinle gurur duyuyoruz' diyen birçok kadın ve erkekler de dahil olmak üzere çok güzel tepkiler alıyoruz.