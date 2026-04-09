Diş teknisyenliğinden vazgeçip hayallerinin peşinden koştu... Vatman Sevgi Aşık: Yaptığım işle gurur duyuyorum

#Vatman #Samsun#Sevgi Aşık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 11:37

Samsun’da 12 yıl sürdürdüğü diş sağlığı teknikerliğini bırakan 40 yaşındaki Sevgi Aşık (40), vatmanları örnek alarak bu alana yöneldi. Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü’nden 3’üncü olarak mezun olan Sevgi Aşık, "Mesleğimde bir değişiklik yapma gereği hissettim. Yaklaşık 6 aydır vatmanlık görevi yapıyorum ve yaptığım işle gurur duyuyorum” diye konuştu.