Diş hastaneleri ne zaman açılacak? İşte dişçilerin açılacağı tarih
Corona virüsünün yayılma hızının düşmesiyle birlikte gözler dişçilerin durumuna çevrildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine 11 Mayıs'ta başladı. Peki, diş hastaneleri ne zaman açılacak? İşte dişçilerin açılacağı tarih
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan 4 aşamalı normalleşme planında birinci aşamasının başlamasıyla birlikte haftalar dişçi randevularını iptal etmek zorunda kalan vatandaşlar da 'Diş hastaneleri ne zaman açılacak?' sorusunu gündeme taşıdı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Peki, diş hastaneleri ne zaman açılacak? İşte dişçilerin açılacağı tarih...
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Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
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OKULLAR VE DÜĞÜNLER DE EYLÜL'DE
Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.
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Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.