Diş hastaneleri açıldı mı? İşte normalleşme döneminde dişçilerin açılacağı tarih
1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecinin ikinci adımı başladı. Corona virüsünde normale dönüş kapsamında, mart ayından beri faaliyeti durdurulan kafe, restoran, spor salonu, lokanta ve bir çok işletmenin açılmasının ardından, diş hastanelerinin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin bu süreçte eylül ayında açılacağı daha önce açıklanmıştı. Peki, diş hastaneleri açıldı mı, ne zaman açılacak?
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1
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Diş hastanelerinin açılacağı tarih, normale dönüş sürecinde merak ediliyor. Aşamalı olarak devam eden süreçte, 1 Haziran'da lokanta, restoran, spor salonu, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi toplumun sıkça ziyaret ettiği noktalardaki yasaklar kaldırıldı. Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
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1 HAZİRAN'DA AÇILAN YERLER
1 Haziran normalleşme sürecinde bir çok işletme ve dükkan uzun süre sonra kapılarını açtı.
İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Genelgede, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
3
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- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.
4
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- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.
5
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- Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.