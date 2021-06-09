'Dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum' dedi... Işın Karaca bıçak altına yattı
Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.
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Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.
30 DİKİŞ ATILDI
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.
'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'
Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ
Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.
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