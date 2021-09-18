Direksiyon sınavı ne zaman, kaç dakika? Direksiyon sınavı tarihleri 2021

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA? Ehliyet almak için sınava girecek olan adaylar, direksiyon sınavında 35 dakikalık parkur süreçlerine başlıyor. Adayların hata yapmaları durumunda araçtan indirilecek sınavları sonlandırılıyor. Ehliyet direksiyon sınavında adaylar bu durumda kalmış oluyorlar. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulunuyor. Direksiyon sınavına giren sürücü adayları başarılı veya başarısızlık durumunu aynı gün öğrenebiliyor.