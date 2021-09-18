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Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 18 Eylül 2021 - 11:56 | 

Direksiyon sınavı ne zaman, kaç dakika? Direksiyon sınavı tarihleri 2021

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından direksiyon sınavı ne zaman araştırmaları hız kazandı. Yazı sınavın ardından gerçekleşecek olan Eylül ayı direksiyon sınavı ne zaman, kaç dakika? İşte direksiyon sınav tarihleri 2021.

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Ehliyet almak için yazılı sınava giren vatandaşlar, eylül ayı direksiyon sınavı ne zaman olacak merak ediyor. Eylül ayı içerisinde belirli tarihlerde düzenlenecek olan direksiyon sınavları tarihleri haberimizde…

2DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet yazılı sınavında 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Direksiyon sınavları aynı ay içerisinde cumartesi ve pazar günleri düzenlenmekte. Eylül ayı direksiyon sınavı tarihleri şu şekilde:

4 Eylül 2021

5 Eylül 2021

11 Eylül 2021

12 Eylül 2021

18 Eylül 2021

19 Eylül 2021

25 Eylül 2021

26 Eylül 2021

3DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA?

Ehliyet almak için sınava girecek olan adaylar, direksiyon sınavında 35 dakikalık parkur süreçlerine başlıyor. Adayların hata yapmaları durumunda araçtan indirilecek sınavları sonlandırılıyor. Ehliyet direksiyon sınavında adaylar bu durumda kalmış oluyorlar. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulunuyor. Direksiyon sınavına giren sürücü adayları başarılı veya başarısızlık durumunu aynı gün öğrenebiliyor.

4SINAVDAN SONRA EHLİYET NE ZAMAN ALINIR

SINAVDAN SONRA EHLİYET NE ZAMAN ALINIR?

Yazılı ve direksiyon sınavdan başarılı bir şekilde geçen adaylar sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabiliyor. Sertifikayı aldıktan sonra Türkiye'nin her yerinde randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikayı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

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Ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Ehliyetiniz gelene kadar bu geçici belge ile trafiğe çıkmanız mümkün. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.

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