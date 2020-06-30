Diplomalar ve takdir - teşekkür belgeleri ne zaman verilecek? MEB'den okullara diploma düzenlemesi!

DİPLOMALAR VE TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGELERİ NE ZAMAN AÇILACAK? Okullarda milyonlarca öğrencinin mezun olmasının ardından, diploma teslim tarihi merak konusu oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle karne töreni yapılmayan okullarda, diploma ve teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri de okul müdürlüklerince verilecek.



Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.