Diplomalar ve takdir - teşekkür belgeleri ne zaman verilecek? MEB'den okullara diploma düzenlemesi!
Diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber 2019 2020 e-karne notları e okul ekranı üzerinden erişime açıldı. Karne notlarının dijital ortamda yayınlanması sonrası gündeme diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı karne ve belgelerin okul müdürlüklerince yapılacağı bildirildi. İşte, diploma ve belgelerin verileceği tarih.
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Corona virüsü nedeniyle mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da karne notlarının açıklanmasının ardından sona erdi. 2019 2020 eğitim öğretin döneminde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencini karne notlarının açıklanması sonrası diploma ve takdir teşekkür belgelerinin 22 Haziran tarihinden itibaren okullardan alınacağı açıklandı. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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DİPLOMALAR VE TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda milyonlarca öğrencinin mezun olmasının ardından, diploma teslim tarihi merak konusu oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle karne töreni yapılmayan okullarda, diploma ve teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri de okul müdürlüklerince verilecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.
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DERS KİTAPLARI ŞİMDİDEN OKULLARDA
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Muazzez Karaçay İlkokulu'ndaki etkinlikle ders kitaplarını öğrencilerin sıralarına yerleştirdi. Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik. Öğrenciler ders kitaplarını okullar açıldığında alacak.”
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KÖY OKULLARI İÇİN AYRI HAZIRLIK
MEB tarafından hazırlanan çalışma kitapları da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili, "Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için beş farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu söyledi.