Dini Günler 2022: Kandil ne zaman? Diyanet 2022 Kandil Günleri listesi

Dini günler takvimi 2022 pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kandil Günleri 2022 listesi ile kandiller hangi gün öğrenmek mümkün olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Şubat ayına denk geldi. Peki, dini günler takvimi 2022 kapsamında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, o detaylar