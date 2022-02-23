Dini Günler 2022: Kandil ne zaman? Diyanet 2022 Kandil Günleri listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ölümcül silahlar devreye giriyor Rusya tahliyeleri duyurdu...Ölümcül silahlar devreye giriyor! Rusya tahliyeleri duyurdu...#Rusya
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yer: Ukrayna Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...Yer: Ukrayna! Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...#RUSYA
Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erene son görevŞehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'e son görev#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
5 bin taksi teklifi yine reddedildi Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme5 bin taksi teklifi yine reddedildi! Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme#Taksi Teklifi
Kriz sonrası İngiltere harekete geçti Peş peşe açıklamalar...Kriz sonrası İngiltere harekete geçti! Peş peşe açıklamalar...#Rusya - Ukrayna
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Yoğunluk şimdiden başladı Rekor bekleniyorYoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor#Turizm Sektörü
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Ünlü müzisyen veda konserine giderken ölümden döndü: Havada panikÜnlü müzisyen veda konserine giderken ölümden döndü: Havada panik#Elton John
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
HABERLERGündem Haberleri

Dini Günler 2022: Kandil ne zaman? Diyanet 2022 Kandil Günleri listesi

#Miraç Kandili#Kandil Günleri#Kandil Ne Zaman

Dini günler 2022, kandil günleri dolayısıyla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesi üzerinden öğrenilebilen kandil günleri, ibadetlere yön verecek. Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandilinde de eller semaya açıldı. Diyanet'in 2022 dini günler takvimine göre 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm Müslüman aleminde ibadet ile idrak edildi. Peki, kandil günleri ne zaman? İşte, 2022 dini günler takvimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler

1/4Dini Günler 2022: Kandil ne zaman Diyanet 2022 Kandil Günleri listesi

Dini günler takvimi 2022 pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kandil Günleri 2022 listesi ile kandiller hangi gün öğrenmek mümkün olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Şubat ayına denk geldi. Peki, dini günler takvimi 2022 kapsamında kandiller ne zaman idrak edilecek? İşte, o detaylar

2/4KANDİL GÜNLERİ 2022

KANDİL GÜNLERİ 2022

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

3/4DİNİ GÜNLER 2022

DİNİ GÜNLER 2022

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

4/4MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Bu yıl Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi, Müslümanlar için ibadetlerini gerçekleştirebileceği önemli günler arasında yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miraç Kandili#Kandil Günleri#Kandil Ne Zaman