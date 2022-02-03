Dilber Ay kimdir, nereli, ne zaman öldü? İşte Dilber Ay'ın hayatı

Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi.
"Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim" türküsünü söylediği ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere cezaevine girdi. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu üstlendi.
Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı. Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti. Dilber Ay’ın cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.