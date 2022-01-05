Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? İşte vizyon tarihi

Filmde Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor.



CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek “Dilberay” filminde; Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.



