Dilara Şahin kimdir? Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
İstanbulda beklenen yağış baladı 47 kente uyarıİstanbul'da beklenen yağış baladı! 47 kente uyarı#Meteoroloji
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Elektrik faturası ne kadar düşecekElektrik faturası ne kadar düşecek?#Elektrik Faturası
Türkiye Uzay Ajansından açıklama geldi İstanbulda meteor heyecanıTürkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi! İstanbul'da meteor heyecanı#İstanbul
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Görenler inanamadı Apartman duvarsız kaldı... Duvarı çalmışlarGörenler inanamadı! Apartman duvarsız kaldı... 'Duvarı çalmışlar'#Apartman
TikTokta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlarTikTok'ta yeni akım: Kendilerini kiralıyorlar#Tiktok
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
Skandal olay En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktıSkandal olay! En az 21 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı #HOLLANDA
Ülkeyi karıştıran transfer 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...Ülkeyi karıştıran transfer! 10 yıllık kaptan takımdan ayrıldı...#Transfer
Hayatımı mahvetti dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi'Hayatımı mahvetti' dedi... Duruşmaya gelinlikle geldi!#Seyhan Soylu
HABERLERGündem Haberleri

Dilara Şahin kimdir? Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

#Dilara Şahin#Dilara Şahin Kimdir#Dilara Şahin Son Durum

Hollanda'da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadının bir süre sonra yaşam ünitesinin fişinin çekilmesine karar verildi. Babası bu olayı duyurdu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Dilara Şahin İstanbul'a getirildi. Şahin, Doktor Siyami Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Peki, Dilara Şahin kimdir?

1/3Dilara Şahin kimdir Dilara Şahin Türkiyeye getirildi

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, 24 yaşında. Akut Lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gören Şahin için Hollanda'daki doktorlar 'yaşam fişini' çekmeyi teklif etti. Dilara'nın babası bu durumu kabul etmedi ve Dilara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi, Siyasi Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2/39 GÜN BOYUNCA BAKTERİ ARADILAR, MAALESEF GEÇ TEŞHİS OLDU

"9 GÜN BOYUNCA BAKTERİ ARADILAR, MAALESEF GEÇ TEŞHİS OLDU"

Baba Şahin, "Hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba ben galiba grip olacağım. Başım ağrıyor, halsizlik var' dedi. Gece ateşi yükseldi, sabah acilden giriş yaptık, hastaneye aldılar. İlk dedikleri vücudunda bakteri olduğunu söylediler, 9 gün bakteri aradılar. Geç teşhis oldu maalesef, çocuğunuz akut lösemi dediler. Kemoterapi uyguladılar ama kemoterapi de maalesef ciğerlerde su toplattı. Ciğerlerinin aşırı zarar gördüğünü söylediler, yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan 15 gün sonra ümidi kestiler. Biz bunları duyduktan sonra şok olduk. Makineden çıkartalım demeye başladılar, son 3 haftadır bizi ikna yollarına başladılar. Sağlık Bakanımız sık sık arıyor. Sabretmemizi söylüyorlar. Sabırla, ümitle, heyecanla bekliyoruz. Yeni yeni bilgi almaya çalışacağız" dedi.

3/3ANNE NURTEN ŞAHİN: İNŞALLAH BUNDAN SONRASI DAHA GÜZEL OLACAK

ANNE NURTEN ŞAHİN: İNŞALLAH BUNDAN SONRASI DAHA GÜZEL OLACAK

Dilara'nın annesi Nurten Şahin ise "İnşallah bekleyişin sonu güzel olacak. Bizim hiç umudumuz bitmemişti, inşallah bundan sonrası daha güzel olacak. Devletimize, milletimize, Tayyip babamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilara Şahin#Dilara Şahin Kimdir#Dilara Şahin Son Durum