Dilara Şahin kimdir? Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, 24 yaşında. Akut Lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gören Şahin için Hollanda'daki doktorlar 'yaşam fişini' çekmeyi teklif etti. Dilara'nın babası bu durumu kabul etmedi ve Dilara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi, Siyasi Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Baba Şahin, "Hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba ben galiba grip olacağım. Başım ağrıyor, halsizlik var' dedi. Gece ateşi yükseldi, sabah acilden giriş yaptık, hastaneye aldılar. İlk dedikleri vücudunda bakteri olduğunu söylediler, 9 gün bakteri aradılar. Geç teşhis oldu maalesef, çocuğunuz akut lösemi dediler. Kemoterapi uyguladılar ama kemoterapi de maalesef ciğerlerde su toplattı. Ciğerlerinin aşırı zarar gördüğünü söylediler, yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan 15 gün sonra ümidi kestiler. Biz bunları duyduktan sonra şok olduk. Makineden çıkartalım demeye başladılar, son 3 haftadır bizi ikna yollarına başladılar. Sağlık Bakanımız sık sık arıyor. Sabretmemizi söylüyorlar. Sabırla, ümitle, heyecanla bekliyoruz. Yeni yeni bilgi almaya çalışacağız" dedi.
Dilara'nın annesi Nurten Şahin ise "İnşallah bekleyişin sonu güzel olacak. Bizim hiç umudumuz bitmemişti, inşallah bundan sonrası daha güzel olacak. Devletimize, milletimize, Tayyip babamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.