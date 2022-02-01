Dilara Şahin kimdir? Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi

"9 GÜN BOYUNCA BAKTERİ ARADILAR, MAALESEF GEÇ TEŞHİS OLDU"

Baba Şahin, "Hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba ben galiba grip olacağım. Başım ağrıyor, halsizlik var' dedi. Gece ateşi yükseldi, sabah acilden giriş yaptık, hastaneye aldılar. İlk dedikleri vücudunda bakteri olduğunu söylediler, 9 gün bakteri aradılar. Geç teşhis oldu maalesef, çocuğunuz akut lösemi dediler. Kemoterapi uyguladılar ama kemoterapi de maalesef ciğerlerde su toplattı. Ciğerlerinin aşırı zarar gördüğünü söylediler, yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan 15 gün sonra ümidi kestiler. Biz bunları duyduktan sonra şok olduk. Makineden çıkartalım demeye başladılar, son 3 haftadır bizi ikna yollarına başladılar. Sağlık Bakanımız sık sık arıyor. Sabretmemizi söylüyorlar. Sabırla, ümitle, heyecanla bekliyoruz. Yeni yeni bilgi almaya çalışacağız" dedi.