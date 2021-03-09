Dilara Aksüyek ve Onur Bay barıştı! Fikir ayrılığı oluyor...

Oğlum şu an problem çıkarmıyor İbrahim Büyükak geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. “İlginç Bazı Olaylar” adlı projesinin çekimleri için AVM’ye geldiğini söyleyen oyuncu, sorular üzerine babalık heyecanından bahsetti. Eşi Nurdan Büyükak’la erkek bebek beklediklerini söyleyen İbrahim Büyükak, “Gerçekten çok heyecanlıyız. Eşimin şu an sağlığı gayet yerinde, oğlumuz da pek problem çıkarmıyor. Tek isteğimiz onun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Heyecanla bekliyoruz” dedi.