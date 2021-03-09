Dilara Aksüyek ve Onur Bay barıştı! Fikir ayrılığı oluyor...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Fikir ayrılığı oluyor
Dilara Aksüyek önceki gün Cihangir’deydi. Köpeğini gezintiye çıkaran oyuncu, maskesiz olarak objektife yansıdı. Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay’la tekrar barışması hakkındaki sorulara, “O konulara fazla girmeyelim, fikir ayrılığı olabiliyor” dedi. (Sayit DURMAZ)
2
Domuz gibiyim
İrem Derici, önceki gün Cihangir’de menajerinin evinden çıkarken görüntü-lendi. Gergin görünen şarkıcı, fotoğraf çekip soru soran muhabirleri de tersledi.“Nasılsınız?” sorusuna sert bir üslupla “Domuz gibiyim” yanıtını veren Derici, durdurduğu taksinin kapısını açmakta zorlanınca iyice sinirlendi. (Sayit DURMAZ)
3
Uyumlu çift
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses önceki gün nişanlısı Yasemin Şefkatli ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken çiftin keyifli halleri hayranları tarafından binlerce beğeni aldı. İdo Tatlıses, videoya şu notu yazdı: “Böyle mi çekiliyor bu? Doğru mu düzenledim?”
4
Eşiyle selfie
Sertab Erener önceki gün eşi Emre Kula’yla açık havada çekilmiş bir selfie’sini hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı fotoğrafına şu notu yazdı: “Bu pazar da bitti sayılır, akşama da iyi bir film bulduk mu tamam.”
5
Oğlum şu an problem çıkarmıyor
İbrahim Büyükak geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. “İlginç Bazı Olaylar” adlı projesinin çekimleri için AVM’ye geldiğini söyleyen oyuncu, sorular üzerine babalık heyecanından bahsetti. Eşi Nurdan Büyükak’la erkek bebek beklediklerini söyleyen İbrahim Büyükak, “Gerçekten çok heyecanlıyız. Eşimin şu an sağlığı gayet yerinde, oğlumuz da pek problem çıkarmıyor. Tek isteğimiz onun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Heyecanla bekliyoruz” dedi.
6
Baklava cezası
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Belçim Bilgin’in paylaşacağı “Babamın Kemanı” adlı filmin çekimleri önceki gün Maslak Uniq’te başladı. Çekim sırasında Düzyatan’ın telefonunun alarmı çaldı. Seti kesmek zorunda kalan yönetmen Andaç Haznedaroğlu oyuncuya, “Altan, bütün sete bir tepsi baklava söylüyorsun. Bizde ceza böyle” dedi. Düzyatan “Yapacak bir şey yok, ilaç içmek için kurmuştum. Baklavayı söyleriz” açıklamasından sonra sete döndü. (Sayit DURMAZ)
7
Sosyal medya onu konuşuyor
Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, yepyeni bir görüntüye kavuştu.
Deniz Seki, yeni şarkısı “Savaş ve Aşk”ı dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü Gökhan Şahin’e, müziği Nezih Üçler’e ait olan, düzenlemesini ise Alper Atakan’ın yaptığı şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. Deniz Seki şarkısının yanı sıra yeni görüntüsüyle de sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
8
34 genç kıza eğitim desteği
Ebru Şahin, Cannes’da ve “Şuursuz Aşk” filminin galasında giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı elbiselerini Türk Eğitim Vakfı yararına Givin İyilik Platformu’na bağışladı. Oyuncu, elbiselerinin 24 saat içinde satılmasıyla 34 genç kızın 1 aylık eğitim masrafını karşılamış oldu.
Şahin, “Geçmişte ihtiyaç duyduğum an bana el uzatıp başarı bursu vererek eğitimime destek olan sevgili TEV ailesine ve geleceğin güçlü kadınlarına yardımcı olabilme imkanı bulabildiğim için çok mutluyum” dedi.