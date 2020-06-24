Dilan Tatlıses’ten çok konuşulacak açıklamalar: Kuşadası’ndaki evi vermediler
İbrahim Tatlıses 4 yıl önce Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, “Herkese ev verildi, bana verilmedi ama sorun yapmadım” dedi.
İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı da açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.
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Babasıyla arasındaki buzları zamanla eriten Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Tatlıses, “Babanız, Bitez’deki evlerinin satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı abiniz Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu, neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?” sorusuna yanıt vermek istemedi:
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“Bu konuda yorum yapamam, olayda taraf değilim. Orada çok farklı bir hiyerarşi var. Ben o hiyerarşiye çok dahil değilim, o yüzden ne olduğunu pek bilmiyorum.”
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AKLIM ORADA DEĞİL
Dilan Çıtak Tatlıses, Tatlıses’in kızı olarak miras beklentisi olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım.
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Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.” İbrahim Tatlıses 2016 yılında ‘Tatlıses Konakları Kuşadası’ projesinden 7 çocuğuna 7 daire vereceğini açıklamıştı.
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OĞLUNU ŞİKAYET ETTİ
Geçen hafta Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden İbrahim Tatlıses, konut satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses’ten kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
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İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan bir albüm çıkarmaya hazırlanan Dilan Çıtak Tatlıses, “Albüm eylül ayında çıkacak. Babam şarkılarını söylememe izin verdi. Ona ait olmayan şarkıların da teliflerini kendim ödedim” dedi.