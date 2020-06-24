Dilan Tatlıses’ten çok konuşulacak açıklamalar: Kuşadası’ndaki evi vermediler

AKLIM ORADA DEĞİL Dilan Çıtak Tatlıses, Tatlıses’in kızı olarak miras beklentisi olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım.