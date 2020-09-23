Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine İbrahim Tatlıses'ten yanıt
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'e konuk oldu. Çıtak, babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olurken, İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde Sorgu Sual'de Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti. Bu yanıtıyla magazin gündemini sallayan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.
"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"
Söylemezsem Olmaz programında yaşananları yorumlayan Seren Serengil'e İbrahim Tatlıses'ten mesaj geldi. Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının hakkındaki söylemlerine, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün." ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Genç şarkıcı, programda Tatlıses’in kızı olmasının kariyerini olumsuz etkilediğinden de bahsetti: “İbrahim Tatlıses’in kızı olmasaydım 2 değil, 13 şarkı yapardım. Bu durum birçok prodüktörün benimle çalışmasını engelledi. Kızı olmasaydım daha çok işbirliği yapardım.”
Şarkıcı, kardeşi İdo Tatlıses’le de arasının bozuk olduğunu ve kardeşinin çevresinin baskısıyla sesini kıskanmış olabileceğini söyledi.
İlişkimizin başlarında aldatıldım
Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter’le ilişkisinin en başında aldatıldığını itiraf etti: “İlişkimizin başlarında aldatıldım. Ben,çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adamın başına gelmiş en büyük belayım. Bana katlanıyorsa, onun için gerçekten özelimdir.” Genç şarkıcı, babasının çapkınlık ve kadınlara olan tavrını eşinde görmek istemediğini de sözlerine ekledi.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Çıtan hüngür hüngür ağladı.
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