Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine İbrahim Tatlıses'ten yanıt

Ariel, Migros ve TOG Bugüne Kadar 393 bin çocuğu sevindirdi Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası ile 10 binlerce ihtiyaç sahibini mutlu etmek için güçlerini birleştirdi. Artık bir gelenek halini alan ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen “Kıyafet Bağış Kampanyası” süresince, Migros Mağazaları’nda toplanan giysiler önce Ariel ile yıkanıyor. Ardından yeni gibi tertemiz olan giysiler Toplum Gönüllüsü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor olacak. Kampanyayı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman ve TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ile Elif Ergu konuştu.(Sponsorlu İçerik)