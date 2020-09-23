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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 16:48 | 

Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine İbrahim Tatlıses'ten yanıt

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'e konuk oldu. Çıtak, babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olurken, İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Sorgu Sual'de Merve Şahin ve Melis Özkan'ın sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, "İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna, "Evet ettim. Ayrımcılık yaptığı zaman. Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığı zaman." yanıtını vermişti. Bu yanıtıyla magazin gündemini sallayan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

2SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ
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"SİZ HER ŞEYİ BİLMİYORSUNUZ"

Söylemezsem Olmaz programında yaşananları yorumlayan Seren Serengil'e İbrahim Tatlıses'ten mesaj geldi. Serengil'in iddiasına göre Tatlıses, kızının hakkındaki söylemlerine, "Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz! Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim. O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün." ifadelerini kullandı.

3NELER OLMUŞTU
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NELER OLMUŞTU?

Genç şarkıcı, programda Tatlıses’in kızı olmasının kariyerini olumsuz etkilediğinden de bahsetti: “İbrahim Tatlıses’in kızı olmasaydım 2 değil, 13 şarkı yapardım. Bu durum birçok prodüktörün benimle çalışmasını engelledi. Kızı olmasaydım daha çok işbirliği yapardım.”

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Programda, “İbrahim Tatlıses’ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna ise Dilan Çıtak Tatlıses, “Evet, çok an olabilir. Ayrımcılık yaptığı zamanlar” cevabını verdi.

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Şarkıcı, kardeşi İdo Tatlıses’le de arasının bozuk olduğunu ve kardeşinin çevresinin baskısıyla sesini kıskanmış olabileceğini söyledi.

6İlişkimizin başlarında aldatıldım
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İlişkimizin başlarında aldatıldım

Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter’le ilişkisinin en başında aldatıldığını itiraf etti: “İlişkimizin başlarında aldatıldım. Ben,çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adamın başına gelmiş en büyük belayım. Bana katlanıyorsa, onun için gerçekten özelimdir.” Genç şarkıcı, babasının çapkınlık ve kadınlara olan tavrını eşinde görmek istemediğini de sözlerine ekledi.

7HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
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HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Çıtan hüngür hüngür ağladı.

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Ariel, Migros ve TOG Bugüne Kadar 393 bin çocuğu sevindirdi

Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası ile 10 binlerce ihtiyaç sahibini mutlu etmek için güçlerini birleştirdi. Artık bir gelenek halini alan ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen “Kıyafet Bağış Kampanyası” süresince, Migros Mağazaları’nda toplanan giysiler önce Ariel ile yıkanıyor. Ardından yeni gibi tertemiz olan giysiler Toplum Gönüllüsü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor olacak. Kampanyayı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman ve TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ile Elif Ergu konuştu.(Sponsorlu İçerik)

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