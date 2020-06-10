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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 08:13,

Dilan Çıtak Tatlıses koronadan ders almadı

Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalanmasına rağmen dışarıda maskesiz dolaşmaya devam ediyor. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir döviz bürosuna giden şarkıcı, “maskesiz girmeyin” uyarısının yanında maskesiz görüntülendi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
1ÇEKTİĞİ AĞRILARA RAĞMEN
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ÇEKTİĞİ AĞRILARA RAĞMEN

Dilan Çıtak Tatlıses, nisan ayında koronavirüse yakalandığını sosyal medyada “Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır” mesajıyla duyurmuştu. Şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu, ancak bu süreçten ders çıkarmadı.

2ÇALIŞANLARDAN İSTEDİ
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ÇALIŞANLARDAN İSTEDİ

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir döviz bürosuna giden Dilan Çıtak Tatlıses, kapıdaki uyarıya rağmen içeri maskesiz girdi.

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Dışarı çıkacağı sırada basın mensuplarını fark eden şarkıcı, büro çalışanlarından maske istedi. Aldığı maskeyi takıp poz veren Tatlıses, “Maskemi arabada unuttum” açıklamasını yaptı.

4ALBÜMÜ ERTELEDİK
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ALBÜMÜ ERTELEDİK

Döviz bozduran Dilan Çıtak Tatlıses, “Genelde dövize yatırım yaparım” dedi. Babasının şarkılarından oluşan yeni albümünü pandemi nedeniyle erteleyen şarkıcı, yakında stüdyoya gireceğini de açıkladı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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