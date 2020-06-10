Dilan Çıtak Tatlıses koronadan ders almadı

ÇEKTİĞİ AĞRILARA RAĞMEN Dilan Çıtak Tatlıses, nisan ayında koronavirüse yakalandığını sosyal medyada “Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır” mesajıyla duyurmuştu. Şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu, ancak bu süreçten ders çıkarmadı.