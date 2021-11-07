Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz ay uzun süredir birliktelik yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses’in kız kardeşi Dilan Çıtak’ın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Dilan Çıtak, gazetecilerin bu konuyla ilgili sorusuna ilginç bir cevap verdi.
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Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti.İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.
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O SORUYU DUYUNCA...
Çıtak, bir konser öncesi Televole muhabirinin "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Tatlıses, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuştu.
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DÜĞÜNDE NELER OLDU?
Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği gecede şıklık yarışı vardı... İşte 550 kişilik düğünün perde arkasında yaşananlar!
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.
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AİLE POZU
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi.
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Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.
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550 kişinin katıldığı düğünde şıklık yarışı yaşandı. Ceylan, Zeynep-Volkan Demirel, Gamze Erçel, Deren Talu, Özlem Ada - Berkay Şahin, Demet Akalın - Okan Kurt, Yasmin - Mehmet Ali Erbil ve Polat Yağcı düğüne katılanlar arasındaydı...
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Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulundu. Bağışın belgesi masalarda yerini aldı.
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İbrahim Tatlıses'in kadim dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ancak Erbil, sağlık sorunları nedeniyle geceden erken ayırldı.
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'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Düğünde sahneye çıkan Ceylan, şarkıları ile davetlileri çoşturdu.
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SOYADI DEĞİŞTİ
Yasemin Şefkatli, nikahtan saatler sonra soyadını 'Tatlıses' olarak değiştirdi. İdo Tatlıses, eşinin sosyal medya hesabının görüntüsünü 'Bir yerden başlamalıydı...' notu ile paylaştı.
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KARDEŞLERİ YOKTU
İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu oldu.
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Mert Vidinli, geceden fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Gamze Erçel, iddialı mini elbisesi ile dikkat çekti.
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Emel Yıldırım, düğüne derin bacak ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti.
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Özlem Ada Şahin göğüs dekolteli elbise tercih etti.
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Deren Talu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren mini elbisesi ile ilgi odağı oldu.
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Mine Ceran da dekolte tercihini bacaktan yana kullandı...
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Selin Yağcıoğlu gecenin en iddialı isimlerinden biriydi...
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Zeynep Demirel, düğün öncesi fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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mini kırmızı elbisesi ile gecenin iddialı isimleri arasında yerini alan Yasmin Erbil...