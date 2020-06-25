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Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 14:48,

Dilan Çiçek Deniz’den samimi açıklamalar: Ayrımcılık yapılınca sesimi yükselttiğim zamanlar oldu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Youtube’de yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Güzel oyuncu karantina sürecini ve bilinmeyenlerini anlattı.

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İşte Dilan Çiçek Deniz’in açıklamalarından satır başları…

Karantina sürecinde evden hiç dışarı çıkmadım. İlk kısmı daha rahattı çünkü son bir senedir çok fazla dışarı çıkmıyordum, daha çok evdeydim. İnsanlar benim karantinama katılmış gibi hissetim. Arkadaşlarımı ve sevdiklerimi çok özleyince artık bunaldım.

2HEP OYUNCU OLMAK İSTEDİM
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HEP OYUNCU OLMAK İSTEDİM

Oyunculuğu küçüklüğümden beri çok istiyordum. Anneme 7 yaşımdayken, söylemişim ‘oyuncu olacağım’ diye, oldum.

3ESTETİĞİM VAR
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ESTETİĞİM VAR!

Samimi açıklamalarına devam eden Deniz, estetik sorusu bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru… Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum. Madem soruldu, bir bölgemde iki adet estetiğim var.

4KADIN – ERKEK AYRIMCILIĞI YAPILIYOR
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KADIN – ERKEK AYRIMCILIĞI YAPILIYOR

Erkek ve kadın oyuncular arasında ayrımcılık var. Ama bu sadece bizim sektörde değil her sektörde geçerli bir durum. Ben de bu tarz olaylarla zaman zaman karşılaştım. Hatta sesimi yükselttiğim dönemler de oldu çünkü dayanamıyorum. Yıl olmuş 2020 hala kadın, erkek arasında ayrımcılık oluyor. Erkeği daha yüksekte görüyorlar, daha çok saygı duyuyorlar.

5GİZLİCE BİRİLERİNİ TAKİP EDERİM
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GİZLİCE BİRİLERİNİ TAKİP EDERİM

Gizli gizli takip ettiğim insanlar var ama söylemeyeceğim, bir kişi değil birçok kişiyi takip ediyorum. Hatta yanlışlıkla fotoğrafını beğenip, takip etmek zorunda kaldığım ve arkadaş olduğum insanlar da oldu.

6NEFRET DUYGUSUNU SEVİYORUZ
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NEFRET DUYGUSUNU SEVİYORUZ!

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar bir ara beni çok etkiliyordu, çok kötü hissediyordum kendimi. Toplum olarak duyguyu nefret yapıp orada buluşmayı çok seviyoruz, o duyguyu hiç sevgi yapmıyoruz.

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