Dikkat! YouTube'a girenler herkes bugünden itibaren...
YouTube değişiyor, bugünden itibaren girenler bakın neyle karşılaşacak?
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1
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Koronavirüs salgını nedeniyle görüntü kalitesini düşüren ve internet hızının düşmemesi için destek olan YouTube, video formatlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor.
2
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Şirket, HD yani High Definition olarak 720p çözünürlüğündeki videoları artık işaretlemeyecek. 720p'yi Standart Definition yani SD olarak gösterecek olan şirket, sadece 1080p olan videolarda HD ibaresini kullanıcıların karşısına çıkaracak.
3
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YouTube demişken Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?