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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 11:11,

Dikkat! YouTube'a girenler herkes bugünden itibaren...

YouTube değişiyor, bugünden itibaren girenler bakın neyle karşılaşacak?

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1
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Koronavirüs salgını nedeniyle görüntü kalitesini düşüren ve internet hızının düşmemesi için destek olan YouTube, video formatlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor.

2
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Şirket, HD yani High Definition olarak 720p çözünürlüğündeki videoları artık işaretlemeyecek. 720p'yi Standart Definition yani SD olarak gösterecek olan şirket, sadece 1080p olan videolarda HD ibaresini kullanıcıların karşısına çıkaracak.

3
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YouTube demişken Türkiye'de milyonlarca insana ulaşan YouTube fenomenlerinin ne kadar kazandığı yıllardır merak konusu. Fenomenlerden kabul görmeyen Socialblade'e göre ünlü YouTuber'ların aylık tahmini kazançları (sadece YouTube reklamlarından) bakın neymiş?

4
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Oyuncak Avı TV

Abone sayısı: 5.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

5
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Enes Batur

Abone sayısı: 8.8 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

6
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7
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Orkun Işıtmak

Abone sayısı: 5.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

8
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Fatih Selim Tube

Abone sayısı: 519 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

9
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Prenses Elif

Abone sayısı: 2.6 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

10
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Oyuncu Yusuf

Abone sayısı: 735 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

11
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Prens Yankı

Abone sayısı: 878 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar

12
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Rüya'nın Çiftliği

Abone sayısı: 774 bin

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 120 bin dolar

13
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Ruhi Çenet

Abone sayısı: 3.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

14
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OyuncakOynuyorum

Abone sayısı: 3.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar

15
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Burak Oyunda

Abone sayısı: 3.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar

16
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Furkan Yaman

Abone sayısı: 2.9 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar

17
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Reynmen

Abone sayısı: 2.9 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar

18
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Berkcan Güven

Abone sayısı: 2.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar

19
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Oyun Delisi

Abone sayısı: 2.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar

20
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Ceylin H Official

Abone sayısı: 2.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 285 bin dolar

21
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Baturay Anar

Abone sayısı: 2.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

22
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Uras Benlioğlu

Abone sayısı: 2.2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar

23
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Barış Özcan

Abone sayısı: 2.1 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar

24
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Deli mi ne?

Abone sayısı: 2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

25
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Danla Bilic

Abone sayısı: 2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar

26
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SeseGel

Abone sayısı: 1.9 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 8 - 133 bin dolar

27
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Hayrettin

Abone sayısı: 1.8 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar

28
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Duygu Köseoğlu

Abone sayısı: 1.8 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar

29
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MuratAbiGF

Abone sayısı: 1.8 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar

30
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Meryem Can

Abone sayısı: 1.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar

31
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Başak Karahan

Abone sayısı: 1.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar

32
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Gereksiz Oda

Abone sayısı: 1.7 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

33
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Ümidi

Abone sayısı: 1.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 3 - 61 bin dolar

34
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Nova Prospekt

Abone sayısı: 1.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

35
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Halil Söyletmez

Abone sayısı: 1.5 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 18 bin dolar

36
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Merve Özkaynak

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 19 bin dolar

37
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MervanT

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 616 - 10 bin dolar

38
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Turgut Ekim

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

39
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Oyuncak Kraliyeti

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

40
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Aras Karafil

Abone sayısı: 1.3 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

41
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Han Kanal

Abone sayısı: 1.2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 5 - 90 bin dolar

42
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Batuhan Çelik

Abone sayısı: 1.2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 989 - 15 bin dolar

43
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Lord of Murat

Abone sayısı: 1.2 milyon

Tahmini aylık kazanç aralığı: 466 - 8 bin dolar

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