Dikkat: Yıl sonu bitiyor! Bunu yapan izinli sayılacak

Cevap: Teşvikten siz değil, sizi işe alan işveren yararlanır. Ev hizmetlerinde çalışanlar için de bu yıl için iki tür teşvik var. Biri, işe yeni biri alındığında yararlanılan teşvik. Bu teşvik 2020 sonunda bitiyor. İkinci destek ise 18 yaşından büyük kadın ise bu teşvik 18 ay sürüyor. 2021’de desteğin devam edip etmeyeceği ise sene sonu belli olacak.