Dikkat saatler değişti: Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri..
Marketler bugün saat kaçta kapanıyor sorusu sokağa çıkma yasağının olduğu 17-18 Nisan tarihlerinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında marketlerin tüm illerimizde çalışma saatleri değişti. Peki cumartesi ve pazar günleri marketler saat kaça kadar açık olacak.. Geçtiğimiz kısıtlama döneminde saat 19:00'a kadar açık olan marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.. İşte bugün ve yarın market ve diğer işletmelerin çalışma saatleri
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Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.