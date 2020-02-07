Dikkat! Gmail hesabı olan herkes 20 Şubat tarihinden itibaren...

Şimdi de Google'ın bir başka popüler servisi Google Haritalar'da fark edilen ilginç bir 'detay'ı paylaşalım. Bu görüntü aylar önce Google tarafından yayınlandı. Kimse bu detayı fark etmedi; oysa 22 yıllık büyük bir 'esrar' denizin dibindeydi.