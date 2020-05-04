Dikkat çeken rapor sızdı: Tüm oklar Çin'e çevrildi
Corona virüsün "Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddiası tansiyon gün geçtikçe tırmanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan çarpıcı açıklama geldi. Ayrıca 5 ülke istihbaratı, koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin’i suçlayan ortak rapor biraraya getirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.
2
Abone Ol
Amerikan haber kanalı ABC News'e konuk olan Pompeo, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı. Pompeo, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Wuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurguladı.
3
Abone Ol
Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.
4
Abone Ol
Pompeo, ABD olarak virüsün Wuhan'dan çıktığını dile getiren ilk ülke olduklarını ve bu nedenle eleştirilere maruz kaldıklarını ancak diğer ülkelerin de benzer söylemler kullanmaya başladığını belirtti.
5
Abone Ol
Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."
6
Abone Ol
ÇİN'DEN VİDEOLU YANIT
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin corona virüsü ile ilgili bilgileri kamuoyundan gizliyor. Corona virüsü salgınının bu denli artmasının sebebi onlar” açıklaması sonrasında Pekin yönetiminden videolu bir yanıt gelmişti.
7
Abone Ol
Çin yönetimi, “Once Upon a Virus” (Bir Zamanlar Virüs Vardı) isimli bir animasyon hazırladı. Danimarka merkezli Lego şirketinin ürettiği oyuncaklara benzer figürler corona virüsü ile ilgili verileri paylaşırken, videoda Çin’in dünyayı aylar önce uyardığı ve ABD’nin de bu uyarılara kulak asmadığı iddia edilmişti
8
Abone Ol
Çin’in resmi devlet ajansı Xinhua tarafından paylaşılan videoda Pekin yönetiminin sözcüsü olarak bir antik Çin savaşçısı yer alırken ABD’den yapılan açıklamaları da Özgürlük Anıtı yapmıştı.
9
Abone Ol
5 ÜLKE İSTİHBARATININ ÇARPICI RAPORU
İngilizce konuşulan (Anglofon) ülkelerden en büyük beşi ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oluşturduğu istihbarat ittifakı, namı diğer ‘Beş Göz/FVEY’, koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin’i suçlayan ortak rapor biraraya getirdi.
10
Abone Ol
Sputnik’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump pandemiden Çin’i sorumlu tutan ve Pekin’i bedel ödetmekle tehdit eden söylemini aylardır devam ettirirken, Beş Göz raporunda ‘Çin’in yeni tip koronavirüsün insandan insana bulaşabildiğini bir süre gizlediği ve aşı geliştirmek için virüs numunesi isteyen ülkeleri reddettiğine’ dair iddialara yer verildi.
11
Abone Ol
Söz konusu beş ülkenin istihbarat servislerinin toparladığı istihbarat notlarından oluşturulan Beş Göz raporu, Avustralya’nın Daily Telegraph gazetesine sızdırıldı.
12
Abone Ol
15 sayfalık raporda şu savlar ortaya atıldı:
- Bazı ülkelerin istihbarat servislerinin, yeni tip koronavirüsün sanıldığı gibi Çin’in Vuhan kentindeki yaban hayvan pazarından değil, viroloji laboratuvarından yayıldığı kanaatinde.
13
Abone Ol
- Pandemi ilan edilmeden önce, Çini bir yandan virüsü olduğundan daha önemsiz göstermeye çabalarken, diğer yandan da kendi ülkesindeki yaban hayvan pazarlarındaki tezgahları dezenfekte ederek virüsün tüm izlerini ortadan kaldırmaya çalıştı.
14
Abone Ol
- Çin, belirti göstermeyen virüs taşıyıcılarının varlığını gizleyerek ve diğer ülkelerin virüs numunesi alma taleplerini geri çevirerek durumu daha kötü hale getirdi.
15
Abone Ol
- Pekin, koronavirüs hakkında internet üstünden herhangi bir bilgiye erişilememesi için Çin arama motorlarını Aralık 2019’da sansürlemeye başladı.
16
Abone Ol
- Çin, aralık ayının ilk günlerinden beri virüsün insandan insana bulaşabildiğini bilmesine karşın, bu şekilde bulaşarak yayılabileceğini 20 Ocak’a kadar reddetmeyi sürdürdü.
17
Abone Ol
- Çin, bir yandan ülkenin her yanında seyahat sınırlamaları uygularken diğer yandan dünyanın geri kalanına bu tip sınırlama ve yasakların gereksiz olduğunu söylemeyi sürdürdü.
18
Abone Ol
- Çin’de yarasalarla ilintili virüsler üstünde çalışan araştırmacılar 2013’te, yeni tip koronavirüse genetik anlamda yüzde 96 oranında benzeyen bir numuneyi incelemişti. Bu riskli araştırma esnasında 2015’te virüsün neden olduğu hastalığın yarasalardan insanlara bulaşabildiği sonucuna varmışlardı.
19
Abone Ol
Diğer taraftan, ABD istihbarat örgütleri nisan sonunda, yeni tip koronavirüsün ‘insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış’ bir virüs olmadığı kanısını paylaştıkları açıklamasını yapmıştı. Bu saptama, ABD Başkanı Donald Trump’ın virüsün kökeninin Çin’deki bir laboratuvar olduğu kanısıyla çelişiyor.