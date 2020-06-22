Dikkat çeken detay! Süreyya tarzı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hız kesmedi. Birçok ülkede "yeni normal" yaşanmaya başladı ve herkes de kendini buna uydurdu.
BACKGRID USA
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Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, yine tarzıyla dikkat çekti. Bir süredir Miami’de yaşayan Yalçın, Koronavirüs’le ilgili alınan tedbirlerin hafifletilmesiyle köpeğiyle birlikte gezintiye çıktı.
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Maskesi ve uzun kollu mayosu ile yine tarzını konuşturan Yalçın, çizmeleriyle de dikkat çekti.
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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı. Bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.
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Öyle ki artık koronavirüsten korunmak için kullanılması gereken maskenin de modası var. Günlük giysiler bir yana bikiniyle takılan maskeler de var artık.
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MASKELİ ÜNLÜ!
Bu akımın öncülerinden biri de model ve tasarımcı Olivia Culpo. 28 yaşındaki model, fosforlu sarı renkte bikini- maske ve tunik kombinasyosunu sosyal medya hesabından tanıttı.
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Culpo'nun bu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Rengarenk ve ilginç desenli maske takan tek ünlü Olivia Culpo değil kuşkusuz.
İşte gösteri dünyasının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Los Angeles sokaklarından "maskeli ünlü" manzaraları.
Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA
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Plajda maskesiyle görüntülenen ünlülerden biri de Sofia Richie olmuştu.
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Richie, sevgilisi Scott Disick ve onun çocuklarıyla çıktığı tatilde bikinisiyle birlikte siyah bir maske kullanmıştı.
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Maskeler sadece plajda değil gece hayatında da yer buluyor.
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Gece gezmesine maskeyle çıkanlardan biri de Madison Beer. Kıyafetine uygun renkte bir maskeyle arkadaşlarıyla buluşmaya gitti genç şarkıcı.
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Julia Roberts'ın maskesinde Barack Obama figürü dikkat çekti.
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Joel McHale'in gülümseyen maskesi.
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Kate Mara rengarenk bir maske taktı.
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Arnold Schwarzenegger'ın maskesi de ilgi çekici.
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Hailey Baldwin Bieber, sade bir maske tercih etti.
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Alessandra Ambrosio'nun leopar desenli maskesi.
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Oyuncu Kate Hudson, açık ara son günlerin en ilginç maske sahibi ünlüsü olarak öne çıktı.
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Bir arkadaşıyla birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülenen Hudson'ın maskesindeki pembe ruj sürülmüş dudak figürü ilgi çekti.
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Ashlee Simpson ise kilim desenli maske taktı.
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Simpson'ın kocası Evan Ross'un maskesi de kendisinin maskesiyle gayet uyumluydu.
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Kelly Rowland da renkli maske tercih etti.
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Aubrey Plaza'nın maskesi de ilginç.
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Ben Affleck ve sevgilisi Ana DeArmas, hemen her gün köpeklerini gezdiriyor.
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Önceleri hiçbir önlem almayan çift son dönemde maskelerini yüzlerinden çıkarmıyor.
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Lucy Hale maskesiz sokağa çıkmıyor.
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Sokakta eldivenlerini de eksik etmiyor.
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Isla Fisher maskesiyle....
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Fisher, kulaklıklarını da takıp günlük koşusunu bile maskesiyle yapıyor.
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Jessica Alba da maskesiz spor bile yapmayan ünlülerden.
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Ona küçük kızı eşlik etti.
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Jordyn Woods, kıyafetine uygun renkte maske taktı.
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Alışverişinde ona kız kardeşi eşlik etti.
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Leonardo DiCaprio ile bir dargın bir barışık sevgilisi Camila Morrone de maskeleriyle sokakta.
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Çiftin bir süre önce ayrıldığı ileri sürülmüştü. Sonra tekrar barıştılar.
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Malin Akerman da Hollywood'un maskeli ünlülerinden.
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Yırtık kotu ve maskesiyle objektiflere takıldı.
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Elizabeth Olsen maskesi ve eldiveniyle.
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Ünlü yıldız alışverişte böyle görüntülendi.
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Nicolette Sheridan beyaz maske tercih etti.
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Sheridan'ın neşesi yerindeydi.
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Sophie Turner ile Joe Jonas köpeklerini gezdiriyor.
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Turner, bir süre önce hamile olduğunu açıklamıştı.