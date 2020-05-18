Dikkat, büyük hata! Eti pişirmeden önce bu işlemi yapıyorsanız...
Sizin için oldukça işinize yarayacak bir liste hazırladık. İşte akıllarınızdaki “Yıkanır mı, yıkanmaz mı?” sorusunun cevapları…
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1
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Tükettiğimiz gıdaların temizliği sağlığımız açısından çok önemli. Birçok gıda piştiği zaman üzerinde ve yapısında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar ölüyor ancak yine de bazı gıdaları mutlaka yıkamak, bazılarını ise sudan uzak tutmak gerekiyor.
2
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Sizin için oldukça işinize yarayacak bir liste hazırladık. İşte akıllarınızdaki “Yıkanır mı, yıkanmaz mı?” sorusunun cevapları…
3
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Süt, peynir ve yoğurt gibi gıdaların ambalajlarını mutlaka yıkayın çünkü bu ambalajlar market çalışanlarından müşterilere birçok kişinin elinden geçiyor. Kapağına dokunduğunuz anda ambalajın dışındaki bakteriler hem elinize hem de yiyeceğin kendisine bulaşma riski taşıyor.
4
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Kutu içecekler özellikle yaz aylarında çok sık tüketiliyor. Ancak dışını yıkamadan ya da en azından silmeden bu kutuları buzdolabına koymayın ve ağzınıza yaklaştırmayın. Çünkü bu kutular tozlu kamyonlarda kilometrelerce yol gidiyor ve size ulaşana kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Mümkünse kutudaki içeceği bardağa boşaltıp içmeyi tercih edin.
5
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Pirinç mutlaka yıkanması gerekenlerden ancak bunun asıl sebebi hijyen değil lezzet. Pirinç tanelerini 3-4 kez sudan geçirmezseniz dış yüzeylerindeki nişasta yapışır ve pişirirken topaklanır. Aynı şey mısır, buğday gibi diğer nişastalı taneler için de geçerli. Onları da yıkamayı ihmal etmeyin.
6
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Dondurulmuş sebzelerin temizlenmiş ve yıkanmış halde geldiğini, doğrudan tencereye atılabileceğini düşünürüz. Çoğu durumda bu doğrudur da. Üstelik yüksek sıcaklıkta pişen dondurulmuş sebzeleri yemek de gayet güvenlidir. Ancak düşük sıcaklıkta pişireceğiniz sebzeleri yıkamanızda fayda var.
7
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Lahana ve karnabahar yerde yetişen ve kıvrımı bol sebzeler. Bu nedenle pişirmeden önce çok iyi yıkanmaları gerekiyor. Bu sebzeleri yapraklarına ya da çiçeklerine ayırdıktan sonra yıkamalısınız. Ayrıca lahananın en dıştaki iki kat yaprağını tüketmemeye çalışın. Burada küçük canlılar saklanıyor olabilir.
8
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Yeşillikleri özellikle de marulu bol suyla yıkamadan yemeyin çünkü yapraklarının üzerinde ve köklerinde bol miktarda toz toprak birikir. Ellerinizle kökünden kopardığınız marulları birkaç dakika soğuk temiz suda bekletin. Ardından süzgece ya da temiz bir mutfak havlusunun üzerine alıp kurutun. Artık gönül rahatlığıyla salatanızı yiyebilirsiniz.
9
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Elma, özellikle kabuklu yenecekse mutlaka iyice yıkanması gereken bir meyve. Çünkü dış yüzeyinde ilaçlar ve parlak görünmesi için bol miktarda balmumu bulunuyor. Araştırmalar elmalarınızı 12 dakika boyunca karbonatlı suda beklettiğinizde dış yüzeyindeki kimyasalların çoğunun arınacağını gösteriyor.
10
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Kabuklu deniz canlılarını dondurulmuş alsanız bile bol suyla iyice yıkayın çünkü genellikle kabuklarının içi kum dolu olur. Akan suyun altında uzun uzun yıkayıp kirlerinden arındırmadığınız deniz mahsullerini kesinlikle tüketmeyin.
11
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Yumurtaların dış kabuklarındaki tavuk pisliklerinin, yapışmış tüylerin vb. kirlerin yıkayınca temizlendiğini düşünüyoruz ama bu çok büyük bir yanlış. Yumurta yıkandığında üzerinde bulunan mikroorganizmalar kabuktaki gözle görülmeyen deliklerden içeri çekiliyor ve enfeksiyon riski artıyor.
12
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Balık yüksek sıcaklıkta piştiğinde bakterileri ölür, o nedenle yıkanmasına gerek yoktur. Üstelik balığı yıkadığınız zaman sıçrayan sular nedeniyle mutfağın her yerine bakteri yayılmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak çiğ tüketeceğiniz balığı mutlaka yıkayın.
13
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Birçoğumuz alışkanlıkla tavuğu pişirmeden önce sudan geçiriyoruz ancak bu yanlış bir hareket. Tavuğu iyice pişirmek yeterli çünkü tavukta bulunan bakteriler pişince ölüyor. Yıkadığınızda o bakterileri mutfağın diğer yerlerine de saçma riski doğuyor. Ancak çiğ tavuğa değen ellerin, bıçak, kesme tahtası vb. eşyanın iyice yıkanması şart.
14
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Dana ve kuzu etleri söz konusu olduğunda da tavukla benzer bir durum geçerli. Özellikle kirli yerlere temas eden etleri yıkayıp temizlediğimizi düşünüyoruz. Ancak yıkama kirlenen kısımdaki bakterileri her yere yaydığı gibi bakterilerin çoğalmasına da zemin oluşturuyor. Bu nedenle kirli kısımları yıkamak yerine kesip atın.
15
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Ciğer de kanı aksın diye uzun uzun yıkanan hatta su içinde bekletilen bir et ürünü. Bu aslında çok gerekli bir işlem değil ancak yine de temiz olsun istiyorsanız kısa bir süre sudan geçirmeniz yeterli. Çok uzun süre suda bekletmek ciğerin pişince sertleşmesine ve tadını kaybetmesine yol açıyor.