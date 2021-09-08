Dikkat: Birçok kişinin bilmediği önemli detay! Yaştan hemen emekli olabilirsiniz

ÜÇÜZ İÇİN TEK ÇOCUK BORÇLANILIR Soru: Doğum borçlanmasında bir doğumda üçüz bebekler için üç çocuk borçlanma hakkımız var mı? Eşim 1995 girişli, 3250 iş günü, 1978 doğumlu, 4 çocuğumuz var. İlk çocuklarımız üçüz, sonra tek çocuk oldu. Doğum borçlanması yapabilir miyiz? Aydın E.