Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta başlayacak? İşte 2021 DGS hakkında son durum
Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta başlayacak?
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak. DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. İşte, 2021 DGS hakkında son durum...
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Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.
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İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.
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Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.