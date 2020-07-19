Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? İşte 2020 DGS takvimi
'Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı binlerce sınava katılım sağlayacak aday tarafından merak ediliyor. 2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, hazırlıklarını düzenlemek amacıyla 2020 yılında DGS'nin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak?
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2020 DGS başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, sınava girecek olan adaylar tarih hakkında araştırmalarına başladı. 2020 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılım sağlamak için AİS üzerinden başvurularını tamamlayan adaylarca sorgulanıyor. İşte, 2020 DGS takvimi...
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DGS SINAV TARİHİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.