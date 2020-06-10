Dijital platformlarda, ailecek kaliteli zaman geçirmek artık çok önemli!
İçinde bulunduğumuz dönemde teknolojiyi doğru kullanmak ve onu keyifli hâle getirmenin inceliklerini öğrenmek gerek. Özellikle çocuklu aileler için bu konu artık bir zorunluluk haline geldi. Dijital platformların kullanımında yaş ortalamasının düştüğünü göz önüne aldığımızda aileler tarafından zaman ve erişim kontrolü yapılması giderek önem kazanıyor. TikTok da bu güvenlik konusunda ailelere yardımcı olacak bir özellik geliştirdi.
Aile Eşleştirme Modu nedir, ne işe yarıyor?
TikTok’ta çocukların erişimlerini kısıtlayacak bir güncelleme yapıldı. Aile Eşleştirme Modu adlı bir özellik ile ebeveynlere çocuklarının gizliliği ve güvenliği üzerinde daha fazla kontrol sağlama olanağı sunuldu.
Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Bu güncelleme, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemeler yapmasını imkan tanıyor.
Güvenliği artırmak için Aile Eşlemesi Modu'nu kullanın
Bu özellik, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlar. Aile Eşleştirme Modu, bir ebeveynin çocuklarının TikTok hesabına bağlamasına ve Ekran Zaman Yönetimi, Kısıtlı Mod ve Doğrudan Mesajlar dahil olmak üzere pek çok seçeneği düzenlemesine olanak tanır.
Ebeveynler için ipuçları: Bunu ergenlik çağındaki çocuğunuzla birlikte ayarlamak, çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık hakkında eğitim vermek için zaman tanıyarak çevrimiçi deneyimlerine rehberlik edecektir.
TikTok ayrıca güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen bir kampanya başlattı. #İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor. Platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları da sunan kampanya, 300 milyonun üzerinden görüntülenme aldı.
Kampanyanın bir parçası olarak, çocuklar için çevrimiçi güvenlik konusunda uzman psikolog Dr. Yavuz Samur da video paylaştı.
@tiktok_turkey
Dr. Yavuz Samur'la yeni güvenlik özelliği -“Aile Eşlemesi Modu”nu öğrenin!🎉@dryavuzsamur ♬ orijinal ses - tiktok_turkey
Dr. Yavuz Samur'la yeni güvenlik özelliği -“Aile Eşlemesi Modu”nu öğrenin!🎉@dryavuzsamur♬ orijinal ses - tiktok_turkey
Teknoloji dünyasının sevilen fenomenlerinden Ekin Kollama da 'Aile Eşleştirme Modu' özelliklerini tanıtan videolarla kampanyaya destek verdi.
@ekinkollama
TikTok’a gelen yeni özellik sayesinde hem kendinizin hem de çocuğunuzun TikTok’ta geçireceği günlük süreyi belirleyebilirsiniz. Nasıl mı? İzleyin. ♬ orijinal ses - ekinkollama
TikTok’a gelen yeni özellik sayesinde hem kendinizin hem de çocuğunuzun TikTok’ta geçireceği günlük süreyi belirleyebilirsiniz. Nasıl mı? İzleyin.♬ orijinal ses - ekinkollama
Kampanya ve Aile Eşleşmesi modu pek çok ünlünün dikkatini çekti
İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin de dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak göstriyorlar.
Oyuncu, manken ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, çocuklarıyla birlikte bir video paylaştı.
@caglasikel
Kuzey ♥️ Uzay ♥️ Çağla ##iştebenimailem ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
Kuzey ♥️ Uzay ♥️ Çağla ##iştebenimailem♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
TikTok’a aşinalığıyla bilinen iş insanı Okan Kurt da kızı Hira'yla evlerindeki eşyalarla müzik yapan bir video paylaştı.
@okankurt11
##ibrahimtatlises ##hirakurt##iştebenimailem ♬ orijinal ses - dilans77
##ibrahimtatlises ##hirakurt##iştebenimailem♬ orijinal ses - dilans77