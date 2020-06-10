Dijital platformlarda, ailecek kaliteli zaman geçirmek artık çok önemli!

Güvenliği artırmak için Aile Eşlemesi Modu'nu kullanın Bu özellik, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlar. Aile Eşleştirme Modu, bir ebeveynin çocuklarının TikTok hesabına bağlamasına ve Ekran Zaman Yönetimi, Kısıtlı Mod ve Doğrudan Mesajlar dahil olmak üzere pek çok seçeneği düzenlemesine olanak tanır.



Ebeveynler için ipuçları: Bunu ergenlik çağındaki çocuğunuzla birlikte ayarlamak, çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık hakkında eğitim vermek için zaman tanıyarak çevrimiçi deneyimlerine rehberlik edecektir.