Diğerleri çocuğu yaşındaydı: Ödül gecesine damga vurdu

Müzik dünyasının ünlüleri Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde bir araya geldi. Kısıtlı sayıda kişinin alındığı Microsoft Tiyatrosu'ndaki törenden renkli görüntüler yansıdı objektiflere.Jennifer Lopez, Billie Eilish, Justin Bieber, Shawn Mendes, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Bebe Rexha, Doja Cat geceye sahne şovlarıyla renk kattı. Bazı konukların online olarak katıldığı törenin bazı gösterileri de önceden çekildi.Törende sahne şovlarını sahneleyen ünlüler arasında biri vardı ki o geceye damgasını vurdu. O da 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den başkası değildi.Maluma ile birlikte sahneye çıkan Lopez, sahnedeki şarkıları ve danslarıyla neredeyse çocuğu yaşındaki meslektaşlarına bile parmak ısırttı.Lopez şovu sırasında LaQuan Smith tasarımı siyah ve yarısı şeffaf bir mayo giydi. Kıyafetini yüksek topuklu botlarıyla tamamlayan Lopez'in saçlarını kısalttığı da görüldü.Lopez sahnede uzun süre hem şarkı söyleyip hem de dans etti. Tecrübeli yıldızın şovu ve sahnedeki enerjisi yarı yaşındaki meslektaşlarını da etkiledi.Sağlıklı beslenen Lopez tatillerinde bile egzersizlerini aksatmıyor. Bu sayede de ilerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başarıyor. Gecede sahneye çıkan Bebe Rexha 30, Doja Cat ise 25 yaşında. İkilinin birlikte sergilediği sahne şovu da göz doldurdu. Justin Bieber sahneyi meslektaşı Shawn Mendes ile paylaştı. Mendes 22, Bieber ise 26 yaşında. Yani onlar da Lopez'in yarı yaşında iki meslektaşı.Gecede sahne şovu sergileyenlerden biri de Megan Thee Stallion oldu. Bir yandan şarkı söyleyip bir yandan dans eden Stallion da 25 yaşında. Törene sahne şovlarıyla renk katan ünlülerden biri de Dua Lipa oldu. O da Lopez'den çok daha genç. Lipa 25 yaşında.