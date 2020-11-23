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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 17:10 | 

Diğerleri çocuğu yaşındaydı: Ödül gecesine damga vurdu

Koronavirüs pandemisi döneminin en iddialı töreni Los Angeles'ta yapıldı.

Backgrid UK, AFP, AP, REUTERS

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 Müzik dünyasının ünlüleri Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde bir araya geldi. Kısıtlı sayıda kişinin alındığı Microsoft Tiyatrosu'ndaki törenden renkli görüntüler yansıdı objektiflere.

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Jennifer Lopez, Billie Eilish, Justin Bieber, Shawn Mendes, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Bebe Rexha, Doja Cat geceye sahne şovlarıyla renk kattı.

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Bazı konukların online olarak katıldığı törenin bazı gösterileri de önceden çekildi.

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Törende sahne şovlarını sahneleyen ünlüler arasında biri vardı ki o geceye damgasını vurdu. O da 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den başkası değildi.

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Maluma ile birlikte sahneye çıkan Lopez, sahnedeki şarkıları ve danslarıyla neredeyse çocuğu yaşındaki meslektaşlarına bile parmak ısırttı.

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Lopez şovu sırasında LaQuan Smith tasarımı siyah ve yarısı şeffaf bir mayo giydi. Kıyafetini yüksek topuklu botlarıyla tamamlayan Lopez'in saçlarını kısalttığı da görüldü.

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Lopez sahnede uzun süre hem şarkı söyleyip hem de dans etti. Tecrübeli yıldızın şovu ve sahnedeki enerjisi yarı yaşındaki meslektaşlarını da etkiledi.

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Sağlıklı beslenen Lopez tatillerinde bile egzersizlerini aksatmıyor. Bu sayede de ilerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başarıyor.

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Gecede sahneye çıkan Bebe Rexha 30, Doja Cat ise 25 yaşında.

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İkilinin birlikte sergilediği sahne şovu da göz doldurdu.

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Justin Bieber sahneyi meslektaşı Shawn Mendes ile paylaştı.

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Mendes 22, Bieber ise 26 yaşında. Yani onlar da Lopez'in yarı yaşında iki meslektaşı.

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Gecede sahne şovu sergileyenlerden biri de Megan Thee Stallion oldu.

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Bir yandan şarkı söyleyip bir yandan dans eden Stallion da 25 yaşında.

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Törene sahne şovlarıyla renk katan ünlülerden biri de Dua Lipa oldu.

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O da Lopez'den çok daha genç. Lipa 25 yaşında.

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