'Didem'di 'Serah' oldu! Ünlü oyuncunun Amerika'daki yeni hayatı

*Hayatınızda aşkın yeri nedir?



“Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Ask adayıştır, arayış değil” demiş Mevlana. Allah’ıma bana çok derin seven bir yürek verdiği için her gün şükreden biriyim. Küçük, yüzeysel sevgilerle yetinmedim hayatta, çünkü ben öyle seven biri değilim. İyi ki de Razi olmamışım, Allah karşıma muhteşem seven, ‘iyi’ birini çıkardı sonunda. Siz kendinizi içinden ‘beklenti’ olmayan ‘adayış’ noktasına getirdiğinizde hayat da size arayış içinde olmama lüksünü vadediyor zaten. Şimdi her sabah şükrederek uyanıyorum.