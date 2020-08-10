'Didem'di 'Serah' oldu! Ünlü oyuncunun Amerika'daki yeni hayatı

*'Artık bana Didem demeyin' diye bir açıklama yapmıştınız. ‘Didem Erol’ ismini hayatınızdan çıkardınız mı?



Açıkçası yasal ismim Didem Erol da değil. İsim değiştirme olayım da hiç moda olsun diye yapılmış bir şey de değil. Spirituel (ruhsal) bir yolculuğa çıktım bundan yıllar evvel, hoca olarak gördüğüm, bilge birinin bana verdiği isim ‘Serah’. Uğruna inandım ve kullanmaya başladığım andan itibaren hayatim çok değişti. İsim sonuçta ‘ses’ ve ses bir enerjidir.Bana, çıktığım yolculuğa ve enerjime daha uygun bir isim ‘Serah’, böyle anılmayı tercih ediyorum. Anne ve babam için hep ‘Didem’ olacağım tabii ki, ama onun dışında herkes bana ‘Serah’ diye hitap ediyor.