Didem Uzel Amerika'daki durumu anlattı: Önümüzdeki iki hafta sert geçebilirmiş
2012 yılında finansçı Selim Sarı ile evlenen Didem Uzel, 2016 yılında da oğlu Aslan'ı kucağına almıştı.
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Evlendikten sonra eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu karantina günlerini anlattı.
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Amerika- Miami'de sakin bir hayat süren aile uyarılardan sonra eve kapandı. Sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan Didem Uzel, Amerika'daki son durumu takipçileriyle paylaştı.
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Market alışverişine giden Uzel, 'Günler sonra dışarı çıktım markete gidiyorum. Önümüzdeki iki hafta sert geçebilirmiş, evden çıkmayı düşünmüyorum. Sebze ve et alacağım.
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Marketten içeri giriş sürem 45 dakika kadar sürdü. İçeride 1 saat kadar kaldım. Her şey vardı. Sıranın sebebi içeri çok insan almadıkları için, çünkü sosyal mesafe yapmışlar. Herkes birbirinden uzak ve son derece saygılı. Etraf sessiz.
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Maskeler ve eldivenler telefon ile konuşmayı bile engelliyor. Neyse 15 gün evden çıkmadan takılabiliriz. Patates cipsi bile aldım. Akşama tekrardan Aşk-ı Memnu izleyeceğim.' İfadelerini kullandı.