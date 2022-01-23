Didem Soydan: Podyumları özlemişim

‘SİRENLER’LE DÖNDÜLER

MOR ve Ötesi, uzun aradan sonra çıkardığı yeni stüdyo albümü ‘Sirenler’in lansmanını dün gece Çiçek Pasajı’nda verdiği özel bir konserle yaptı. 10 yıl sonra yayınlanan albümünde yer alan yeni şarkıları ilk kez canlı çalan grup konserde, “Cambaz”, “Bir Derdim Var”, “Oyunbozan” gibi dillere dolanan şarkılarını da seslendirdi. 11 şarkının yer aldığı albüm, üç bölümden oluşuyor. Konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor. Hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanan albümün Çiçek Pasajı’ndaki lansman konseri, grubun YouTube kanalında canlı yayınlandı. Sayit DURMAZ