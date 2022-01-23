Didem Soydan: Podyumları özlemişim

İzmir Fashion Week'te podyuma çıkan Didem Soydan "Pandemide işlerli evden yürüttüm podyumları özlemişim" dedi. Bu yıl 8.kez düzenlenen İzmir Fashion Week'te Didem Soydan rüzgarı esti. Moda Günlerinin 3. gününde Fabbian Sposa firmasının defilesinde Buse İskenderoğlu ve Ebru Öztürk'ün de aralarında bulunduğu kalabalık bir manken kadrosuyla podyuma çıkan Didem Soydan giydiği kıyafetlerle göz doldurdu.Defileden sonra basın karşısına çıkan Didem Soydan "pandemi döneminde uzun süre evden işerimi yürüttüm evde çekimler yaptım ama podyumları özlemiştim.12 senedir sosyal medyayı kulanıyorum artık gelen tepkilere artık aldırış etmiyorum. Gülşen'in kıyafetleri ile ilgili tepkilere en iyi cevabı kendisi verdi. Sosyal medyadaki tepkilere cevap vererek polemiklere girmem, işimi yaparak tepkilere aldırmadan yapmaya devam ediyorum" dedi.
MOR ve Ötesi, uzun aradan sonra çıkardığı yeni stüdyo albümü ‘Sirenler’in lansmanını dün gece Çiçek Pasajı’nda verdiği özel bir konserle yaptı. 10 yıl sonra yayınlanan albümünde yer alan yeni şarkıları ilk kez canlı çalan grup konserde, “Cambaz”, “Bir Derdim Var”, “Oyunbozan” gibi dillere dolanan şarkılarını da seslendirdi. 11 şarkının yer aldığı albüm, üç bölümden oluşuyor. Konsept albüm niteliği taşıyan çalışmadaki bu üç bölüm, üç farklı zamana ve üç farklı duygu durumuna işaret ediyor. Hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanan albümün Çiçek Pasajı’ndaki lansman konseri, grubun YouTube kanalında canlı yayınlandı. Sayit DURMAZ
12 BURCU bir aşk hikâyesinde buluşturan “Burçlar” filmi, sıra dışı hikâyesi ve astrolojiye getirdiği eğlenceli bakış açısıyla gökyüzünün büyülü dünyasını sinema perdesine taşıyor. Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten’in kaleme aldığı “Burçlar”ın vizyon tarihi belli oldu. 11 Şubat’ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak film, yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini komik bir dille anlatacak. Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer’in başrolleri paylaştığı filmin zengin oyuncu kadrosunda Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç, Mahperi Mertoğlu ve Onur Büyüktopçu yer alıyor.
ÖNCEKİ akşam Günay Restaurant’ta sahne alan Ziynet Sali, öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kar yağışının hakim olduğu gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı sarı elbisesiyle sahneye çıkan Sali, “Dışarıda kar var, ben içeride güneş gibi olmak istedim” dedi. Son dönemde yaşanan kıyafet polemiğiyle ilgili sorulara da yanıt veren sanatçı, “Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” diye konuştu. Son olarak ‘Efkârım Var’ şarkısıyla 9 ay önce sevenleriyle buluşan Sali, “Yeni teklim bitmek üzere. Şubatta çıkacak, onun heyecanını yaşıyorum” sözleriyle yeni şarkısının müjdesini de verdi.
GEÇEN hafta domuz gribine yakalanan Cengiz Kurtoğlu, iyileşir iyileşmez sahneye çıktı. Önceki gün İzmir Mumlu Meyhane Alsancak sahnesinde konser veren sanatçı, konser öncesinde soruları yanıtladı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Kurtoğlu, geçirdiği hastalık üzerinden bazı meslektaşlarına da gönderme yaptı: “Domuz gribine yakalandım ama bu dağdaki yaban domuzu gribi gibiydi. 15 gün sonra 5’inci Covid aşısını olacağım. Sağlık her şeyden önemli. Yeter ki yoluna yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuzlar çok.”
1 Şubat’ta çıkacak yeni single’ı için hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya^da yaşadığı Reinheim’daki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide ; çok sevdiği Marilyn Monroe’nun kılığına girdi…Marilyn Monroe’nun, John F. Kennedy'nin 45. doğum gününde selendirdiği ‘Happy birthday President’ şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı…
Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği Kartepe Kidsfest, çocuk etkinlikleri bu sömestr renkli ve coşkulu başladı.Etkinliklerin finalinde çocuklar ve aileleri rap müziğin en popüler isimlerinden Ramiz Bayraktar’ın konseriyle unutulmaz bir gün yaşadılar. Sahne şovları ve şarkıları ile etkinliğe renk katan ünlü rapçi, küçük hayranlarından tam not aldı. Yaklaşık 1 saat süren konserde izleyiciler, Ramiz ile beraber şarkılara eşlik etti. Konser bitiminde hayranlarını kırmayan Ramiz, son dönemde dinlenme rekoru kıran 'Rest' şarkısını yine seslendirdi. Dinleyicileriyle şarkı aralarında sohbet eden Ramiz Kartepe’de çocuk festivalinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.