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Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 09:12 | 

Didem Şener kimdir? Twitch yayınında topladığı parayla silikon taktırdığı ortaya çıktı

Twitch yayınlarıyla tanınan Didem Şener,'in hakkındaki gerçek şoke etti. Bir yıl önce ‘Göğsümden kist ameliyatı olacağım’ diye para toplayan yayıncı Didem Şener’in göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı. Tepki çeken olay ardından gözler Didem Şener'e çevrildi. Peki, Didem Şener kimdir?

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Didem Şener, İtalya'da yaşıyor ve Twitch yayınlarıyla popüler. Artık yayın yapmaya Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.

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Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

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Didem Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu. Şener, “O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım” ifadelerini kullandı.

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