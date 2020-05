Didem Balçın “İnsan evleneceği insanı ilk gördüğünde anlıyormuş”

“İnsan evleneceği insanı gördüğünde ilk günden anlıyormuş” Şu an evlilik kararı almış olmanız zorlamadı mı peki?

Zorlamadı çünkü o insanı bulduğumu fark ettim. Hem de çok kısa süre içerisinde… Biz beraber olmaya başladık ve o gün onun o kişi olduğunu anladım. O da aynı şekilde anlamış…. Nişan ve isteme faslından önce de biz beraber bir hayat paylaşmak istediğimizi konuşuyorduk. Hatta ben o zaman anladım ki öyle oluyormuş. İnsan evleneceği insanı gördüğünde ilk günden anlıyormuş. Bu yüzden evlenmemişim ben bugüne kadar…

Beklemek bulmayı mı sağlıyor yani?

Tam aksine beklememek bence… Ben bekleme duygusunu kaybettiğim anda Can ile tanıştım. Ben kendi parasını kazanan, kendi hayatını idame ettirebilen güçlü bir kadınım. Hiçbir insana, evlilik kurumuna ihtiyacım olmadı. Sadece aşık olup seversem evlenirim dediğim için bekledim. Öyle biri de yok bence… Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Beklememek, kendinle ilgilenmek lazım açıkçası…