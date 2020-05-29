Didem Balçın “İnsan evleneceği insanı ilk gördüğünde anlıyormuş”

“Diziye gireyim, ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok” Güçlü kadınım dediniz ya… Görüntünüzde de güçlü kadın hissi var. Şöhret ve para için oyuncu olmayın demişsiniz zamanında... Popülerliğin bu kadar trend olduğu bir çağda bu sözü nasıl tarif edebiliriz ki bu mesleğe girmek isteyenler dikkate alsın?

Ben aslında çok da çabaladım. Tiyatro bölümü yetenek sınavına girdim. Kazandım. Mezun oldum. Mezun olduktan sonra da hayalim bir dizide oynamak, ünlü olmak değildi. Oyunculuğu çok seviyorum, çok aşığım ve benim hayalim nerede olursa olsun oyun oynamaktı. Diziye gireyim, ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok. Böyle bir hayale kapılmasınlar. Bir de sürekli oyunculuk kursu açılıyor her yerde… Tahammül edemiyorum. Eski menajerler oyuncu hocası oluyor. Workshop’lar açıyorlar çünkü menajerlikten para kazanamıyorlar artık…

Evet, son zamanlarda sosyal medyada da çok görmeye başladık bu tarz afişler…

Çok korkunç değil mi? Bence asıl trajik olan kısmı o yani… Oralardan ders alıp başrol oynayan da olabilir. Bunun kriteri o kursa gitti, şu kadar para verdi ve bu sayede bu diziye girdi değildir. Böyle bir dünya yok. Bu kişinin kendi şansı ve kısmeti ile ilgili bir şey…